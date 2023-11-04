«Реал» — «Райо Вальекано». Джуд Беллингем благословлён небесами

5 ноября состоится матч 12-го тура Примеры «Реал» – «Райо Вальекано». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.28. Шансы «пчёл» оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Райо Вальекано» 5 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Реал» – «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют мадридцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол «пчёл» доступен с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Райо Вальекано» (05.11.2023)

Пришло время для 12-го тура Ла Лиги. В одном из матчей 5 ноября мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Сливочным» нельзя допускать осечки. Они занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 28 очков. «Жирона», «Атлетико» и «Барселона» очень близко и ждут потери очков команды Анчелотти, поэтому нельзя ошибаться. Мадридский клуб выиграл 9 из 11 матчей текущего сезона в чемпионате Испании, уступив только «матрасникам» в дерби со счётом 1:3.

После этой неудачи «Реал» выиграл четыре матча Примеры – у «Лас-Пальмаса» (2:0), «Жироны» (3:0), «Осасуны» (4:0) и у «Барселоны» со счётом 2:1. Главным героем «эль класико» стал Беллингем. Проигрывая по ходу встречи, Джуд спас команду. Он сравнял цифры на табло мощным дальним ударом на 68-й минуте, а затем забил победный мяч в добавленное к матчу время с передачи Модрича.

Англичанин возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги. Он забил уже 10 мячей и отдал две результативные передачи. Даже проигравший «эль класико» Хави не скупился в словах в адрес Джуда. Он сказал, что Беллингем благословлён небесами. Сам футболист на днях выиграл награду «Лучший молодой игрок года».

Параллельно преуспевают «сливочные» в Лиге чемпионов, выиграв все три матча группового этапа. Они обыграли берлинский «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2) и «Брагу» (2:1). На своём поле мадридцы побеждали в пяти последних встречах во всех турнирах. При этом «Реал» был надёжен в защите и не пропускал более одного мяча.

«Райо Вальекано» остаётся только мечтать о таких отличных результатах. Команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице Примеры, имея в активе 17 очков. У неё есть шансы заполучить путёвку в Лигу Европы или Лигу конференций. Интересно, что «пчёлы» неплохо выступают на выезде, уступив только в одной из пяти встреч. Проиграли они «Бетису» со счётом 0:1.

Беспроигрышная серия «Райо Вальекано» в чемпионате Испании насчитывает семь матчей. Правда, за это время было пять ничейных результатов. Побеждали пчёлы во встречах с «Алавесом» (2:0) и «Лас-Пальмасом» (1:0). Вничью завершили игры с «Вильярреалом» (1:1), «Кадисом» (0:0), «Мальоркой», «Севильей» и «Реалом Сосьедад» — во всех случаях со счётом 2:2.

Соперник из верхней части таблицы пока был у «Райо Вальекано» только один – «Атлетико». Встреча с ним закончилась для «пчёл» крупным поражением со счётом 0:7. Вряд ли нечто подобное будет в матче с «Реалом», но подопечные Франсиско Родригеса точно не могут рассчитывать на очки. Предлагаем ставку на победу «сливочных» и тотал больше 3.5 мяча за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Райо Вальекано» 5 ноября 2023 года

«Реал» знает, чем грозит любая потеря очков. В таком случае ему придётся уступить первое место другим командам, выжидающим его осечки. В прекрасной форме находится Беллингем, особенно после победного дубля в «эль класико». Этим молодым футболистом восхищаются все, даже соперники. Хави назвал англичанина благословлённым небесами. У «Райо Вальекано» есть характер, благодаря которому удаётся долгое время не проигрывать. Но его будет недостаточно для того, чтобы отобрать очки у «сливочных». Возможно, будет что-то похожее на разгром, поэтому поставим на победу «Реала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.55.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.55.