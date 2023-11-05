«Урал» — «Рубин». Гончаренко нужен перерыв

6 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.27. Успех казанцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Рубин» 6 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Рубин» (06.11.2023)

До зимнего перерыва осталось чуть больше месяца. Миновал групповой этап Кубка России, всё внимание на первенство. 6 ноября состоятся три встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Шмели» выдали очень классный старт сезона, но с конца августа у них начался сильный спад. В последних восьми турах оранжево-чёрные не одержали ни одной победы. Ничьих три — с «Факелом» (0:0), «Ростовом» (2:2) и «Локомотивом» (2:2). Причём в двух из трёх встреч они выступали на домашнем стадионе.

Уступили екатеринбуржцы «Зениту» (0:4), «Ахмату» (0:1), «Краснодару» (0:2), «Сочи» (1:4) и «Динамо» (1:2). Таким образом, они спустились на 10-ю строчку в турнирной таблице. Также «шмели» проиграли матч последнего тура группового этапа Кубка России «Ростову» (1:2).

В этих девяти встречах подопечные Виктора Гончаренко забили только шесть мячей, а пропустили 19. И это несмотря на старания Ильи Помазуна, который за этот период времени совершил 17 сейвов. Летние приобретения не только не помогли белорусскому специалисту сделать команду сильнее и стабильнее, а даже пошли во вред.

Екатеринбуржцы стали демонстрировать невнятную и вялую игру. Снизились взаимопонимание между футболистами и интенсивность движения, ухудшилось качество паса и прессинга, а также куда-то испарилась надёжность в защите. На то, чтобы отладить механизмы, у Гончаренко наверняка уйдёт немало времени.

У «Рубина» всё совсем иначе. Относительно недавно он классно усилился, подписав шесть качественных новичков. Рашид Рахимов успешно встроил приобретённых футболистов в свою систему. Они очень быстро освоились и с ходу стали основообразующими игроками.

В последних пяти турах в чемпионате России преобразившиеся казанцы уступили только лидирующему «Краснодару» (0:2). Также они сыграли вничью с ЦСКА (0:0). Победили «Факел», «Ахмат» и «Балтику» (во всех трёх случаях 1:0). В результате «рубиновые» поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Проблемы у клуба из Казани есть, но не в РПЛ. Он вылетел из Кубка России, а также получил запрет на регистрацию новых игроков из-за того, что нарушил сроки выплаты задолженности тренеру Олегу Нечаеву. Данная мера начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения.

Новости не из приятных, но вряд ли они как-то отразятся на настрое набравших хороший ход в чемпионате России «рубиновых». Поставить на то, что они как минимум не проиграют в предстоящем матче, и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Только в двух из шести последних официальных очных встреч казанцы потерпели поражения. За счёт недавних трансферов у них заметно повысилась надёжность в обороне. Только два пропущенных мяча в пяти турах — впечатляющий показатель. К тому же оба были пропущены в игре с лидером.

Также стоит отметить, что на выезде казанцы выступают на удивление здорово. В пяти встречах в чемпионате России в гостях они проиграли только «Ростову» (0:3), в самом начале сезона и лучше всех играющему дома «Пари НН» (1:2). Также казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2). Причём они были на порядок ближе к победе, чем железнодорожники.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Рубин» 6 ноября 2023 года

Восемь матчей в чемпионате России без побед — это несерьёзно, но предпосылок для улучшения ситуации у «Урала» нет. Гончаренко необходимо проделать огромный объём работы для того, чтобы устранить проблемы. Несмотря на то что встреча состоится в Екатеринбурге, в победу «Рубина» верится больше. Качественно укрепившие состав казанцы смотрятся очень целостно и организованно. Они обрели отменную крепость в обороне и стали чаще цепляться за очки. Единственное — результативностью радуют нечасто. Учитывая и то, что «шмели» на последнем отрезке сезона очень мало забивают, предлагаем поставить на то, что гости не проиграют и «низ» по голам.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.