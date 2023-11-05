«Локомотив» — «Спартак»: Абаскаль не найдёт управу на Дзюбу

5 ноября состоится матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало — в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2.50. В случае если победит «Спартак», сыграет коэффициент 2.65. На ничью можно сделать ставку за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 5 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (05.11.2023)

Обе команды подходят к этому матчу не в лучшем состоянии. Да, «Локомотив» на неделе победил в Кубке России «Рубин», но эта игра ничего не решала. А вот в РПЛ команда Михаила Галактионова буксует: три тура без побед и уже всего лишь восьмая строчка в турнирной таблице. Правда, плотность такова, что до третьего места всего два очка. Но это не отменяет игровых проблем красно-зелёных. По-прежнему много огрехов в защите, по-прежнему большая зависимость от игры Артёма Дзюбы. Да и в этом сезоне у «Локомотива» было много матчей, где команда спасалась или добывала победу на последних секундах. Да, это говорит о характере, но игровой механизм этого поезда пока не до конца отлажен.

Впрочем, у «Спартака» дела не лучше. Команду Абаскаля лихорадит, вот и за минувшую неделю красно-белые проиграли два матча — в РПЛ «Факелу» и в Кубке России «Краснодару». В итоге у спартаковцев пока столько же очков, сколько и у соперника. К фирменным проблемам в обороне добавляются и кадровые. Срджан Бабич получил красную карточку в Воронеже, а Георгий Джикия травмирован. Видимо, в предстоящей игре мы увидим пару центральных защитников Дуарте — Чернов. Прямо скажем, не самое сыгранное и не самое надёжное сочетание.

Гильермо Абаскаль тасует состав, меняет сочетания, но, кажется, порой переигрывает сам себя. «Спартаку» не хватает стабильности и спокойствия везде: на поле, внутри команды, в отношениях с медиа. Ведь состав у красно-белых очень конкурентоспособен.

Чего ждать от этого матча? Конечно же, голов. Ни те, ни другие не блещут в обороне, а «Спартак» и вовсе будет играть с необычным сочетанием в центре обороны. Кроме того, не будем забывать, что красно-белые — отличный раздражитель для лидера атак «Локомотива» Артёма Дзюбы. При этом линия атаки спартаковцев очень опасна, здесь у Абаскаля огромный выбор. В такой ситуации грех не поставить на голы. Рекомендуем пари на ТБ 2.5 гола при условии, что обе команды забьют. Поставить на такой исход можно за 2.01 по линии Winline.

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Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.01.

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