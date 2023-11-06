«Атлетико» — «Селтик». Морате и Гризманну море по колено

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Селтик». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.32. Шансы «кельтов» оценили в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Селтик» 7 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Атлетико» — «Селтик» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Селтик» (07.11.2023)

Игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Селтик» пройдёт 7 ноября на стадионе «Цивитас Метрополитано». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Последняя личная встреча команд завершилась вничью со счётом 2:2. Ждёт ли зрителей продолжение яркого шоу?

Диего Симеоне в текущем сезоне решился на кардинальные перемены в тактической схеме. Теперь мадридский «Атлетико» один из самых атакующих клубов в Европе. Аргентинский специалист разрушил стереотип, который сам создал за 12 лет работы в клубе.

«Матрасники» оставили в прошлом оборонительную тактику и сделали акцент на позиционном нападении. Они перешли на средний и мелкий пас, предпочитают долго контролировать мяч и разыгрывать замысловатые комбинации, создавая много голевых моментов. «Атлетико» в Примере забил 26 мячей и уступает по результативности только «Жироне» — 29.

Альваро Мората и Антуан Гризманн являются системообразующими футболистами клуба. Они органично чувствуют себя в позиционных атаках и много забивают. Лучший бомбардир «матрасников» в текущем сезоне Мората записал в актив семь мячей в Примере и три — в Лиге чемпионов.

Пока Симеоне не может добиться баланса — в защите «Атлетико» часто образуются свободные зоны, которыми пользуются соперники. Тем не менее атакующего потенциала команды хватило, чтобы дома в этом сезоне выиграть все шесть матчей. «Матрасники» победили «Гранаду» (3:1), мадридский «Реал» (3:1), «Кадис» (3:2), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Алавес» (2:1) в Примере, а «Фейеноорд» (3:2) — в ЛЧ. Отметим, что каждая игра закончилась тоталом больше 2.5 мяча.

Наставник «Селтика» Брендан Роджерс придерживается схожих тактических принципов, что и Диего Симеоне. За 12 матчей чемпионата Шотландии «клеверные» забили 28 мячей и возглавляют таблицу с солидным отрывом от конкурентов. Наибольшая угроза для «Атлетико» будет исходить от Киого Фурухаси. Он лучший бомбардир клуба в текущем сезоне: забил пять мячей в первенстве страны и два — в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что основной голкипер «Селтика» — 36-летний Джо Харт. Ветеран несколько сезонов выступал в «Манчестер Сити», а под занавес карьеры вновь вышел на пик формы. Главный тренер «клеверных» ценит профессионализм Харта. Тем не менее у вратаря есть много слабых мест.

Последняя очная встреча выдалась огненной. «Матрасники» дважды отыгрывались по ходу встречи, а заканчивали матч в меньшинстве, после удаления Родриго Де Пауля. Дома у подопечных Симеоне получается владеть мячом чаще соперников и реализовывать опасные моменты. Даже «Реал» с великолепным Беллингемом проиграл дерби. Рассмотрим ставку на победу «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Селтик» 7 ноября 2023 года

На «Цивитас Метрополитано» «Атлетико» практически неуязвим. Он выиграл все матчи этого сезона, причём в каждом забивалось минимум три мяча. «Селтик» несопоставим по уровню исполнителей с командой Симеоне и вряд ли сумеет выдержать атаки «матрасников». Вот и поставим на победу «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.