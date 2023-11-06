«Ман Сити» — «Янг Бойз». У Гвардиолы всё схвачено

Хосеп научился обходиться без Де Брёйне, а теперь встречу может пропустить Холанд. Это его не остановит.

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.08. Успех «пчёл» оценён в 37.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» 7 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.70. Если не забьют — коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.85.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» (07.11.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 7 ноября состоятся восемь встреч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» примет «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В 11 матчах в чемпионате Англии «Манчестер Сити» уступил только «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1). Всё остальное — результативные победы, в частности в игре последнего тура с «Борнмутом» (6:1). Встреча с «вишнями» запомнилась сразу несколькими важными событиями.

Начнём с плохой новости. Получил травму лучший бомбардир «горожан» Эрлинг Холанд, занявший в голосовании за «Золотой мяч» — 2023 второе место. Он получил повреждение лодыжки и был заменён в перерыве. В составе «Манчестер Сити» в этом сезоне нападающий принял участие в 16 встречах, в которых забил 13 мячей и отдал три голевых паса.

Потеря болезненная, но по ходу встречи с «Борнмутом» у «горожан» появился новый герой — Жереми Доку. Хосеп Гвардиола и ранее отмечал, что очень доволен прогрессом и адаптацией футболиста в клубе. Но матч с «вишнями» стал для бельгийца настоящим прорывом. Он записал на свой счёт гол и сразу четыре результативные передачи.

В послематчевом интервью Гвардиола заявил, что Доку — поистине великий футболист, способный не только обыгрывать «один в один». У «горожан» в атаке бесподобный подбор игроков. Под чутким руководством испанского специалиста они вышли на неимоверно высокий уровень игры.

В 11 встречах в чемпионате Англии подопечные Гвардиолы забили 28 мячей. Также они забили девять голов в трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» уверенно победил сначала «Црвену Звезду» и «Лейпциг», а затем — «Янг Бойз» (во всех трёх случаях 3:1).

Несмотря на то что встреча проходила в Швейцарии, «Янг Бойз» ничего не сумел противопоставить «Манчестер Сити». Только чудом он не пропустил больше. Горожане нанесли целых 26 ударов, 13 из которых пришлись в створ. Если бы не Антони Расьоппи, «пчёлы» потерпели бы разгромное или даже крупное поражение. Голкипер совершил целых девять сейвов.

Подопечные Гвардиолы выиграли по всем статистическим параметрам. Они всецело контролировали ход игры, на порядок чаще владели мячом и территорией, а также создали намного больше опасных атак, чем «Янг Бойз». Жёлто-чёрные нанесли только 10 ударов, четыре из которых пришлись в створ.

В чемпионате Швейцарии «пчёлы» доминируют. Они возглавляют турнирную таблицу. Отрыв от занимающего вторую строчку «Цюриха» составляет одно очко, но у жёлто-чёрных имеется ещё матч в запасе. В 12 турах первенства они потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью.

На международной арене дела у «Янг Бойз» идут далеко не так здорово, как в чемпионате страны. В трёх турах группового этапа Лиги чемпионов он не одержал ни одной победы. Вничью клуб сыграл с «Црвеной Звездой» (2:2). Помимо «Манчестер Сити», уступил он «Лейпцигу» (1:3).

Поставить на победу «горожан» в грядущем матче с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Гвардиола допустил, что Холанд может пропустить встречу в Лиге чемпионов, а также в в лазарете у «Манчестер Сити» уже довольно долго пребывает ведущий полузащитник Кевин Де Брёйне. Однако Хосеп как будто не замечает выбывания из состава многолетнего лидера.

Испанский специалист настолько шикарно отладил игровые механизмы «горожан», что потеря нескольких лидеров никак на них не сказывается. Тренер активно развивает молодёжь, нередко экспериментирует, но в конечном счёте всё это даёт замечательные результаты. Как мы помним, по итогам минувшего сезона команда выиграла требл.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» 7 ноября 2023 года

«Манчестер Сити» — явный фаворит. У него на порядок лучше комплектация состава и результаты выступлений на международной арене, а также гораздо выше уровень первенства, чем у «Янг Бойз». Если на выезде «горожане» были близки к тому, чтобы разгромить «пчёл», то на домашнем стадионе они тем более должны победить с крупным или близким к этому счётом. Как показывает практика, важные кадровые потери для Гвардиолы не сильно страшны.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 1.82.