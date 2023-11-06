Джессика Пегула — Ига Свёнтек. Чуда не произойдёт

7 ноября состоится финальный матч Итогового чемпионата WTA Джессика Пегула – Ига Свёнтек. Начало игры — в 1:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они отдают предпочтение польке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.28. Шансы американки оценили в 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Джессика Пегула — Ига Свёнтек 7 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Джессика Пегула – Ига Свёнтек получится упорным: тотал больше 20.5 гейма идёт за 1.88, а тотал меньше 20.5 гейма — за 1.92. На победу американки с форой (+4.5) можно поставить за 1.88. Ставки на то, что выиграет полька с форой (-4.5), принимают за 1.92 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала Итогового чемпионата WTA Джессика Пегула — Ига Свёнтек (07.11.2023)

Пришло время для финального матча на Итоговом чемпионате WTA, в котором Джессика Пегула сыграет с Игой Свёнтек. Он состоится в ночь на 7 ноября. Турнир проходит в Мексике, в городе Канкун, на хардовом покрытии. Начало игры запланировано на 1:30 мск.

Американская теннисистка занимает пятое место в рейтинге WTA. Этот сезон для неё проходит неплохо, ведь 29-летняя спортсменка выиграла два турнира. Она стала победительницей соревнований в Монреале на покрытии хард, обыграв в финале Людмилу Самсонову со счётом 2:0 (6:1, 6:0). Также не так давно вновь на твёрдом корте она победила в Сеуле. На этот раз американка в заключительной встрече выиграла у Юань Юэ – 2:0 (6:2, 6:3).

Сразу после удачной поездки в Южную Корею Джессика отлично стартовала на Итоговом чемпионате WTA. Причём группа ей попалась очень тяжёлая, но это не смутило теннисистку. Сначала она обыграла Елену Рыбакину со счётом 2:0 (7:5, 6:2), затем победила первую ракетку мира Арину Соболенко – 2:0 (6:4, 6:3) и Марию Саккари – 2:0 (6:3, 6:2).

Самое интересное, что толком никто не смог создать реальных проблем Пегуле. Она не проиграла даже одного сета в групповом этапе. В 1/2 финала Итогового чемпионата WTA Джессика встретилась с соотечественницей – Кори Гауфф. Вновь никаких проблем и победа пятого номера WTA всухую по сетам – 2:0 (6:2, 6:1).

После игры Пегула высказалась, что в конце года ей удалось взять себя в руки и устроить перезагрузку. В минувшем году она не выиграла даже одного матча на Итоговом чемпионате WTA. Она также отметила, что это самый большой финал в её жизни. Если она в нём победит, то получит мощный заряд уверенности перед новым сезоном.

Ига Свёнтек является второй ракеткой мира. В этом сезоне она стала победительницей пяти турниров. Сначала она выиграла в Дохе, в финале обыграв как раз Пегулу – 2:0 (6:3, 6:0), затем в Штутгарте, победив Арину Соболенко в заключительной встрече – 2:0 (6:3, 6:4).

Наиболее значимым результатом для польки в этом розыгрыше стал «Ролан Гаррос», который она выиграла. В финальном матче Ига победила Каролину Мухову со счётом 2:1 (6:2, 5:7, 6:4). Ещё она записала в актив этого сезона выигранные турниры в Варшаве и Пекине. Теперь полька хочет завершить этот год ещё одним трофеем.

Свёнтек попалась группа немного слабее, чем Пегуле. Польская теннисистка победила Маркету Вондроушову – 2:0 (7:6, 6:0), Кори Гауфф – 2:0 (6:0, 7:5), Онс Жабер – 2:0 (6:1, 6:2). Таким образом, она вышла с первого места группового этапа в полуфинал, в котором Ига встретилась с Ариной Соболенко, но встреча затянулась, потому что была прервана из-за дождя.

В итоге полька одержала победу со счётом 2:0 (6:3, 6:2). Общая продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Перед финальной встречей Ига вспомнила матч с Пегулой в Монреале, насколько он был непростым для неё. Напомним, та игра закончилась победой американки. Спортсменка пообещала сосредоточиться на себе и выложиться на все 100%.

Мы не считаем, что этот матч получится тяжёлым для польки, вспоминая финал в Дохе. Пегула прошла очень тяжёлую группу, она уже обыграла первую ракетку мира, но и полька сделала то же самое, пусть и в полуфинальной стадии. Мы рекомендуем ставку на победу Свёнтек с форой (-4.5) за 1.92 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. По очным встречам в этом году ведёт Пегула со счётом 2-1. Пора установить паритет.

Прогноз и ставки на матч Джессика Пегула — Ига Свёнтек 7 ноября 2023 года

Все свои матчи на Итоговом чемпионате WTA эти теннисистки завершили победами всухую – 2:0 по сетам. Создаётся впечатление, что этот путь получился слишком простым для обеих, но у Пегулы было больше отдыха, потому что полуфинал Иги был перенесён. За этот короткий промежуток она запросто могла растерять тонус, а полька его поддерживала. К тому же в этом году Свёнтек уже побеждала Джессику в финале в Дохе и готова повторить это вновь. Предлагаем поставить на победу Иги с форой (-4.5) за 1.92 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Иги Свёнтек с форой (-4.5) за 1.92.

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