«Вашингтон» — «Флорида». Овечкину неудобно играть против Бобровского

9 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Флорида». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 9 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» (09.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

9 ноября состоятся три встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из них на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Столичные» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающей девятое место «Флориды» составляет два очка, но у «Кэпс» есть матч в запасе. В 10 последних встречах у «Вашингтона» пять побед, две из которых были одержаны в серии послематчевых буллитов.

В четырёх из пяти матчей подопечные Спенсера Карбери выиграли на домашнем стадионе. Уступили они «Питтсбургу» (0:4), «Оттаве» (1:6), «Монреалю» (2:3 ОТ), «Торонто» (1:4) и «Айлендерс» (0:3). Канадский специалист во многих аспектах улучшил игру «Кэпиталз», но о стабильности пока что говорить рано.

По-прежнему временами «Вашингтон» безыдейно смотрится в атаке, а также испытывает большие проблемы оборонительного характера. Также стоит отметить, что нестабильность проглядывается в игре ведущих хоккеистов «Кэпс». Многолетний капитан клуба Александр Овечкин не является исключением. В последних двух встречах он набрал только «-3» в графе полезности.

Всего в этом сезоне Овечкин забросил две шайбы и отметился шестью результативными передачами. Высказывания некоторых экспертов, что «Вашингтон» играет на его голы абсолютно не актуально. Россиянин продолжает погоню за рекордом легендарного Уэйна Гретцки, но больший акцент делает на текущих успехах команды.

Впрочем, в ближайшем будущем всё может измениться. Из-за травмы выбыл на длительный срок друг Овечкина и один из лидеров «столичных» Никлас Бекстрём. Швед приостановил карьеру, чем удивил своих одноклубников. Кроме того, в преддверии встречи с «Флоридой» из-за болезни пропустил тренировку Евгений Кузнецов. Его участие в матче под вопросом.

«Пантерз» не лучшим образом начали сезон — с двух поражений. Тем не менее им не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. В последних девяти встречах «пантеры» уступили только идущему на втором месте в Западной конференции «Ванкуверу» (3:5), возглавляющему таблицу Восточной конференции «Бостону» (2:3 ОТ) и «Чикаго» (2:5).

Также «Флорида» обыграла в овертайме «Коламбус» (5:4 ОТ). Во всех остальных встречах она одержала победы в основное время, в частности, в матчах с «Торонто» (3:1) и «Детройтом» (2:0). В обоих случаях особый вклад в победу внёс Сергей Бобровский. Голкипер пребывает в отличной форме.

После победы во встрече с «Детройтом» Бобровский отметил, что в команде наладились взаимодействия и атмосфера в раздевалке. Влияние россиянина на игру «Флориды» трудно переоценить. Красноречивее всего отражает это матч с «Чикаго», в котором Сергей участия не принимал.

Без спасений вратаря команда сразу же с разгромным счётом уступила одному из аутсайдеров. Помимо Бобровского, в отличной форме пребывают лидеры атаки «пантер», в частности Мэттью Ткачук и Александр Барков. Американец в 10 матчах записал на свой счёт два гола и восемь результативных передач. Финн за этот же период времени забросил три шайбы и отдал семь голевых пасов.

Поставить на победу «Флориды» в основное время в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. В другой «пантеры» выиграли в дополнительное время. И это при том, что три из этих игр проходили на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

Журналист Кристон Шилтон недавно отметил положительную динамику в игре «столичных». Он рассказал, что команда развивается. Там, где раньше «Кэпс» не могли «выдавить» и гол, они начали забивать регулярно, а победы стали накапливаться вместе с уверенностью. Вот только всё может перечеркнуть отсутствие Бекстрёма.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 9 ноября 2023 года

«Вашингтон» несёт серьёзные кадровые потери и проигрывает сильным соперникам. Некоторый прогресс наблюдается, но до идеала ещё очень далеко. «Флорида» после неудачного старта сезона набрала шикарный ход. С Бобровским в составе она проиграла только лидерам. Пропустив игру с «Чикаго», голкипер набрался сил и по новой готов помогать «пантерам» добывать очки. Пять последних очных встреч на стороне их победы по итогам 60 минут. Полагаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Флориды» в основное время за коэффициент 2.00.