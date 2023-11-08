«Карабах» — «Байер». Хаби Алонсо не жалеет, что Лунёв ушёл

Видя, сколько пропустил Андрей в последней очной встрече, тренер «фармацевтов» лишний раз убедился в правильности своего решения.

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» — «Байер»». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.43. Успех «скакунов» оценивается в 6.70. На ничью дают коэффициент 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги Европы «Карабах» — «Байер» 9 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Карабах» — «Байер» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы «Карабах» — «Байер» (09.11.2023)

Игра 4-го тура Лиги Европы «Карабах» — «Байер» пройдёт 9 ноября на стадионе «Тофик Бахрамов». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. В последней очной встрече «фармацевты» победили на домашней арене со счётом 5:1. Сумеют ли «скакуны» взять реванш?

В Леверкузене «Байер» продемонстрировал отличное взаимодействие в позиционном нападении и заставил защиту «Карабаха» работать на пределе возможностей. У Хаби Алонсо есть очень талантливые игроки, благодаря которым команда лидирует в Бундеслиге.

Хаби Алонсо довольно долго искал оптимальную тактическую схему для клуба. В минувшем сезоне он был вынужден сделать акцент на защите, чтобы исправить катастрофические ошибки своего предшественника. Напомним, к моменту его появления в Леверкузене «фармацевты» находились в зоне вылета.

Испанский специалист реанимировал «Байер», и даже вывел в Лигу Европы. В текущем сезоне «львы» демонстрируют, возможно, лучший футбол среди большинства европейских клубов. Великолепная атака позволяет им доминировать в Бундеслиге и Лиге Европы. Уникальная ситуация — подопечные Хаби Алонсо выиграли 14 из 15 матчей с учётом всех соревнований. Единственная ничья была зафиксирована во встрече с «Баварией» (2:2).

«Байер» занимает первое место в группе Н Лиги Европы. После трёх матчей у него в активе девять очков. Леверкузенцы победили «Хеккен» (4:0), «Мольде» (2:1) и «Карабах» (5:1). Виктор Бонифасе и Флориан Вирц в невероятной форме. Каждый забил по два мяча, а немецкий полузащитник сделал ещё и четыре результативные передачи.

Ворота «Карабаха» в Леверкузене защищал Лунёв. Российский голкипер выложился на 100%, но слишком уж велика была разница в классе между командами. Это подтвердил в интервью и тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов. Он сказал, что упрекнуть Андрея не в чем. После этого, правда, Лунёв не попадал в заявку на две встречи чемпионата Азербайджана.

Также недавно Андрей получил вызов в сборную России на игру с Кубой. В команде отреагировали на данную новость. Руководство порадовалось, что клуб способствовал первому за долгое время вызову вратаря. Также было отмечено, что Лунёв усердно работает на тренировках и им все довольны.

У «Карабаха» вполне реальные шансы продолжить борьбу в Лиге Европы. После трёх матчей он занимает второе место с шестью очками. «Скакуны» победили «Мольде» (1:0) и «Хеккен» (1:0). Судя по всему, основная ставка будет сделан на ответные матчи с этими же соперниками.

Хаби Алонсо придерживается единой тактической схемы. Обладая потрясающей линией нападения, «фармацевты» доминируют практически во всех матчах текущего сезона. Ещё никому не удалось найти способ сдержать Виктора Бонифасе и его партнёров, но защита «львов» часто пропускает. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Байера» и «обе забьют» за 2.73.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Карабах» — «Байер» 9 ноября 2023 года

Атакующая схема «Байера» со старта сезона работает без сбоев — минимум два мяча забили «львы» в каждой встрече. Защита «Карабаха» не выглядит настолько надёжной, чтобы сдерживать нападение немецкого клуба. В минувшей очной встрече «скакуны» забили, вполне вероятно, что сумеют это сделать снова, но от поражения их гол не спасёт. Вот и поставим на победу «Байера» и обе забьют за 2.73.

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.73.