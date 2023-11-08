«Бетис» — «Арис». Без Кокорина побед не будет

Александр получил повреждение и пропустил последние матчи. А вот в составе «огурцов» зажигает Иско!

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Бетис» — «Арис». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу белых можно с коэффициентом 1.33. Успех «лёгкой бригады» оценивается в 9.20. На ничью дают коэффициент 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Бетис» — «Арис» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы «Бетис» — «Арис» (09.11.2023)

Игра 4-го тура Лиги Европы «Бетис» — «Арис» пройдёт 9 ноября на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. В последней очной встрече белые победили на выезде со счётом 1:0. Сумеют ли киприоты взять реванш?

Пока нет достоверной информации о состоянии российского футболиста «Ариса» Кокорина. Он вышел на замену во встрече с «Анортосисом», а затем оказался вне заявки на четыре последние игры «лёгкой бригады» по причине травмы. О сроках восстановления 32-летнего нападающего пока неизвестно.

А ведь в минувшем сезоне именно Александр стал системообразующим игроком «Ариса». В 29 встречах он забил 13 мячей и стал ключевым футболистом, который привёл клуб к победе в чемпионате Кипра. Отметим, что для «лёгкой бригады» этот титул стал первым в истории.

Пока Александр не может вернуть свой статус лидера «Ариса». Он проводил подготовку к сезону в составе «Фиорентины», поэтому прибыл в расположение «Ариса» только в сентябре. За шесть встреч с учётом всех соревнований Кокорин забил один мяч. Наставник «Ариса» Алексей Шпилевский пока рассчитывает на Янника Гомиса, который забил 10 голов в этом сезоне.

После трёх туров «Арис» занимает последнее место в группе С Лиги Европы, набрав три очка. Он победил «Рейнджерс» (2:1), а уступил пражской «Спарте» (2:3) и «Бетису» (0:1). Шансы на выход в плей-офф у подопечных Алексея Шпилевского пока остаются.

«Бетис» лидирует, записав в актив шесть очков. Белые стартовали в турнире с поражения в матче с «Рейнджерс» (0:1), а затем победили пражскую «Спарту» (2:1) и «Арис» (1:0). Напомним, в начале текущего сезона подопечные Мануэля Пеллегрини испытывали проблемы, но тренерский штаб сумел в кратчайший срок исправить ошибки.

10 матчей длится беспроигрышная серия «Бетиса» с учётом всех соревнований — шесть побед и четыре ничьих. В последних пяти встречах белые обыграли «Арис» (1:0), «Осасуну» (2:1) и «Мальорку» (2:0) в Ла Лиге, а «Эрнан Кортес» (12:1) в Кубке Испании. Матч с «Хетафе» завершился вничью (1:1).

Иско взял на себя роль лидера. В июле этого года он присоединился к белым, заключив контракт на один сезон. 31-летний хавбек находится в отличной форме. В текущем розыгрыше он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Иско выглядит на поле великолепно: диктует темп игры, быстро продвигает мяч в штрафную соперников и создаёт много голевых моментов. Даже главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте был вынужден отвечать на вопросы о шансах ветерана попасть в национальную команду.

Мануэль Пеллегрини нашёл оптимальную тактическую схему и эффективно встроил в неё Иско. Результаты последних матчей показывают, что найти слабое место в защите белых очень сложно, а они великолепно действуют в позиционном нападении. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Бетиса» с форой (-1.5) за 1.93.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года

Подопечные Мануэля Пеллегрини на домашней арене в последних встречах выступают отлично. Они одержали четыре победы с общим счётом 9:2. Кроме того, в минувшей очной игре «Арис» не сумел создать серьёзных проблем. Вот и поставим на победу «Бетиса» с форой (-1.5) за 1.93. Тем более Кокорин не сможет помочь своей команде, а ведь без него шансы снижаются.

Ставка: победа «Бетиса» с форой (-1.5) за 1.93.