«Славия» П — «Рома». Зря не заявили Сердара Азмуна

9 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Славия» П — «Рома». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.55. Шансы пражского клуба оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Славия» П — «Рома» 9 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Славия» П — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.37. Гол пражского клуба доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы «Славия» П — «Рома» (09.11.2023)

Незаметно подкрался 4-й тур группового этапа Лиги Европы. Расклады в группах уже становятся более понятными. 9 ноября 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» встретятся пражская «Славия» и «Рома». Начало игры запланировано на 20:45 мск.

Свои задачи по выходу в плей-офф могут решить обе команды уже после этого матча, но только при определённых раскладах. «Славия» располагается на второй строчке, отставая от римлян на три очка и опережая третье место на пять очков. Если пражский клуб выиграет, а в параллельной встрече будет ничья, то место в следующем раунде будет гарантировано.

«Лоскутные» начали групповой этап достаточно резво. С ходу они обыграли «Серветт» (2:0) и «Шериф» (6:0). Команда уверенно отработала в обороне и Алеш Мондоус отыграл «на ноль». В последнем матче Лиги Европы «Славия» уступила «Роме» со счётом 0:2. Стоит отметить, что пражский клуб выступал на выезде и выглядел не хуже соперника. Возможно, у него получится взять реванш дома.

На своём поле «лоскутные» очень хорошо играют. Только в недавней встрече чемпионата Чехии прервалась их беспроигрышная домашняя серия. «Славия» уступила «Виктории Пльзень» со счётом 1:2. В турнирной таблице первенства красно-белые занимают второе место, имея в активе 33 очка и отставая от первой строчки, на которой находится «Спарта», на два очка.

«Рома» лидирует в группе с девятью очками. Победа в этом матче позволит подопечным Моуринью выйти в плей-офф с первого места. Римляне выиграли все три встречи – у «Шерифа» (2:1), «Серветта» (4:0) и «Славии» (2:0). Команда очень надёжно действует в обороне, о чём свидетельствует один пропущенный мяч. Не сбавляет Ромелу Лукаку. Он уже забил три гола в Лиге Европы.

В Серии А «волки» выиграли четыре из пяти последних встреч. За это время они победили «Фрозиноне» (2:0), «Кальяри» (4:1), «Монцу» (1:0) и «Лечче» (2:1). Уступили римляне только лидирующему «Интеру» — 0:1. В целом они смотрелись очень плохо. «Змеи» нанесли 19 ударов по их воротам, а римляне отметились лишь тремя. Не сработал даже фактор бывшей команду для Лукаку.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает седьмое место, отставая от лидера на 11 очков. В текущем сезоне подопечные Моуринью побеждали в пяти матчах, а уступили в четырёх. Зато по забитым мячам у них третье место – 22 гола. Больше только у «Интера» (27) и «Наполи» (24). Правда, и пропускают «волки» много – 14 мячей.

Отдельного внимания заслуживает последний матч в Серии А «Ромы» с «Лечче». Команда проигрывала по ходу встречи, но на 90+1-й минуте Сердар Азмун сравнял счёт. Для бывшего футболиста «Зенита» этот мяч стал дебютным в команде. Он вышел на замену во втором тайме и помог установить паритет, а спустя ещё несколько минут уже Лукаку вывел «Рому» вперёд – 2:1.

Сердар был счастлив и не сдерживал эмоций после игры. Он сказал, что любит этот город и рад приносить пользу. Также иранец добавил, что посвятил гол своей семье. Жаль, но помочь «Роме» в игре со «Славией» Азмун не сможет, потому что изначально не был включён в заявку на турнир из-за финансового фэйр-плей.

У римлян вполне могут возникнуть проблемы в этой встрече. Дома «Славия» играет на порядок лучше, чем на выезде. Пусть она и проиграла встречу 3-го тура Лиги Европы в гостях «Роме», но по статистике смотрелась не хуже. Мы предлагаем сделать ставку на то, что пражский клуб не проиграет и обе команды забьют, за 2.80.

Прогноз и ставки на матч «Славия» П — «Рома» 9 ноября 2023 года

У «Славии» очень хорошая статистика домашних выступлений, плюс команда мотивирована досрочно решить задачу с выходом в плей-офф. В 9 из 10 встреч на своём поле во всех турнирах «лоскутные» забивали минимум гол, а также выиграли восемь из них. «Рома» с трудом спаслась в последней игре с «Лечче» благодаря голам в добавленное время, а также недавно уступила «Интеру», показав беззубую игру в атаке. Реабилитироваться нужно, и поможет в этом Лукаку, но на победу вряд ли римляне могут рассчитывать. Уж слишком хороши красно-белые при своих трибунах. Предлагаем поставить на то, что «Славия» не проиграет и обе забьют, за 2.80.

Ставка: «Славия» Прага не проиграет и обе забьют за 2.80.