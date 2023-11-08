«Аякс» — «Брайтон». Де Дзерби устроит проверку вант Схипу

У нидерландского клуба сменился тренер, но лучше не станет.

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы «Аякс» — «Брайтон». Начало игры — в 20:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «чаек» можно с коэффициентом 1.75. Шансы «аяксидов» оценили в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аякс» — «Брайтон» 9 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Аякс» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют «чайки», сыграет коэффициент 1.10. Гол «аяксидов» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Брайтон» (09.11.2023)

Начинается 4-й тур группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Аякс» и «Брайтон». Матч состоится 9 ноября на стадионе «Йохан Круифф Арена». Хозяева занимают последнее место в группе с двумя очками, а гости находятся на третьей строчке с четырьмя.

«Аякс» выйдет на игру, победив в выходные дома «Херенвен» со счётом 4:1 в чемпионате Нидерландов. Открыв счёт на 25-й минуте, «аяксиды» удвоили своё преимущество незадолго до перерыва.

Однако у «Херенвена» ещё оставалось время, чтобы отыграться, и в добавленное к первому тайму время он успел забить один мяч. Во второй половине встречи «Аякс» довёл счёт до разгромного.

Эта победа означает, что «Аякс» выиграл два последних матча в первенстве. Также подопечные Джона вант Схипа обыграли дома «Волендам» со счётом 2:0, завершив серию неудачных выступлений, из-за которой был отправлен в отставку Морис Стейн.

Что касается Лиги Европы, то «Аякс» не смог выиграть четыре последних матча в этом турнире. За это время были поражения в матчах с «Лудогорцем» (0:1) и «Брайтоном» (0:1), а также ничьи с «Марселем» (3:3) и АЕКом (1:1).

«Брайтон» приезжает в гости к «Аяксу», добыв очко благодаря ничьей с «Эвертоном» (1:1) в АПЛ.

«Ириски» открыли счёт уже на седьмой минуте, но «чайки» не сдались и забили гол, когда до конца матча оставалось всего шесть минут.

Ничья с «Эвертоном» означает, что «Брайтон» одержал всего одну победу в последних восьми матчах во всех соревнованиях.

Победа была одержана в ответном матче с «Аяксом» (2:0) в Лиге Европы, но были поражения от «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» в АПЛ, а также от «Челси» в Кубке лиги.

Ничьи были зафиксированы в домашних матчах с «Ливерпулем» и «Фулхэмом» в чемпионате Англии, а также с «Марселем» в Лиге Европы.

«Чайки» выиграли один из трёх матчей в Лиге Европы. Помимо победы во встрече с «Аяксом», были поражения в домашней игре с афинским АЕКом (2:3) и ничья с провансальцами (2:2).

В составе «Аякса» отсутствует травмированный вратарь Джей Гортер. Также под сомнением находится физическая форма Сиверта Маннсверка и Херонимо Рульи.

«Брайтон» отправляется в поездку без травмированных Хулио Энсисо, Дэнни Уэлбека, Солли Марча и Первиса Эступиньяна.

«Аякс» будет доволен тем, что выиграл последние встречи, но «чайки» могут оказаться ещё одним сложным соперником для нидерландцев.

«Брайтон» сам не в лучшей форме, но если он соберётся, то должен быть слишком силён для хозяев. Мы ожидаем, что «чайки» выиграют за 1.75.

Ставка: победа «Брайтона» за 1.75.