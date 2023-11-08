«Вест Хэм» — «Олимпиакос». Дэвид Мойес в беде

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги Европы «Вест Хэм» — «Олимпиакос». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молотобойцев» можно с коэффициентом 1.67. Шансы «легенды» оценили в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Олимпиакос» 9 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Вест Хэм» — «Олимпиакос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют «молотобойцы», сыграет коэффициент 1.08. Гол «легенды» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Олимпиакос» (09.11.2023)

В четверг, принимая греческий клуб «Олимпиакос» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, «Вест Хэм» будет стремиться исправить своё положение.

Две недели назад «легенда» одержала победу во встрече с «молотобойцами» со счётом 2:1.

Тем не менее команда Дэвида Мойеса продолжает занимать первое место в группе А вместе с «Фрайбургом», а «Олимпиакос» отстаёт от лидеров на два очка.

На прошлой неделе «Вест Хэм» одержал впечатляющую победу во встрече с «Арсеналом» в Кубке лиги со счётом 3:1, но в субботу его быстро вернули на землю.

Вырвавшись вперёд на 26-й минуте матча с «Брентфордом» со счётом 2:1, «молотобойцы» в итоге проиграли — 2:3, потерпев третье поражение подряд в АПЛ.

В Лиге Европы лондонцы взяли максимум очков в двух стартовых матчах, выиграв у ТСЦ (3:1) и «Фрайбурга» (2:1).

Однако две недели назад подопечные Мойеса потерпели поражение в игре с «Олимпиакосом» со счётом 1:2, в результате чего проиграли четыре из последних пяти встреч во всех соревнованиях.

В то же время «легенда» в минувшие выходные уступила ПАОКу — 2:4. В результате многолетние чемпионы Греции отстают от «Панатинаикоса» в турнирной таблице первенства страны на четыре очка, проиграв два из трёх последних матчей.

«Олимпиакос» также проиграл свой стартовый матч в Лиге Европы, уступив «Фрайбургу» со счётом 2:3, но с тех пор взял четыре очка из шести возможных.

Победа позволит красно-белым обойти «Вест Хэм» в турнирной таблице группы А, а поражение приведёт к отставанию от лондонцев на пять очков.

Ожидается, что Лукас Пакета и Эдсон Альварес вернутся в состав «молотобойцев», а вот Курт Зума остаётся под вопросом из-за травмы.

С другой стороны, у «Олимпиакоса» есть несколько проблем в обороне: центральный защитник Николас Фрейре и левый защитник Дорон Лейднер выбыли из состава из-за травм.

Учитывая, что «Вест Хэм» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех соревнованиях, «Олимпиакос» будет рассчитывать на победу.

Мы прогнозируем, что «легенда» окажет ещё большее давление на Мойеса и его футболистов. Мы рекомендуем поставить на победу гостей за 4.90.

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 4.90.