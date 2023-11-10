«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Овечкину нужен гол

11 ноября состоится матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «дьяволов» в основное время можно с коэффициентом 1.74. Шансы «столичных» оценили в 3.58. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 11 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Нью-Джерси» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.51. Ставки на победу «столичных» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.65. Если выиграют «дьяволы», сыграет коэффициент 1.48.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» (11.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 11 ноября 2023 года «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном» на стадионе «Пруденшиал-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск. «Столичные» не зависят от своего многолетнего лидера Александра Овечкина. Они безболезненно переносят его безголевую серию. Пять матчей капитан «Кэпс» не может забить.

Вполне вероятно, негативно повлияло на игру россиянина решение Никласа Бекстрёма приостановить карьеру. Потеря такого креативного хоккеиста, обладающего уникальными качествами распасовщика, уже сказывается на игре «Вашингтона». Швед долго находился в списке травмированных. Овечкин ждал его возвращения, но получилось иначе.

Руководство клуба понимает необходимость перемен и омоложения состава, однако на другой чаше весов находится возможный рекорд Овечкина по количеству заброшенных шайб. Клуб готов предоставить своему капитану шанс войти в историю хоккея.

В таком случае вполне понятен выбор главного тренера в пользу Спенсера Карбери. Он не имеет большого опыта работы в НХЛ, поэтому не выдвигает никаких требований руководству. Работает в рамках существующего состава и развивает молодых хоккеистов. Из защитника Александра Алексеева и форварда Коннора Макмайкла со временем вполне можно сделать сильных игроков команды.

Вряд ли будут у «Кэпиталз» стабильные результаты в текущем сезоне — в команде напрочь отсутствует баланс между атакой и обороной. В последних пяти встречах она одержала три победы. «Столичные» выиграли у «Миннесоты» (3:2 Б), «Сан-Хосе» (3:1) и «Коламбуса» (2:1), а уступили «Айлендерс» (0:3) и «Флориде» (3:4 ОТ).

Потерял лидера нападения и «Нью-Джерси» — Джек Хьюз получил травму и пропустит несколько недель. На центральном нападающем строились почти все атаки «дьяволов». Он умеет отдавать удобные пасы партнёрам. Статистика у 22-летнего форварда в текущем сезоне потрясающая — 20 очков за 10 матчей.

Тем не менее даже с Хьюзом в составе «Нью-Джерси» слабо выступал на домашней арене. В шести матчах «дьяволы» записали в актив семь очков. Стоит отметить высокую результативность команды — 23 заброшенные шайбы.

«Кэпс» стараются действовать в низком темпе и больше владеть шайбой. Защищаться возрастным хоккеистам уже сложно. Достаточно вспомнить, как высказался главный тренер Спенсер Карбери в адрес Евгения Кузнецова после поражения в матче с «Флоридой». В ключевой момент встречи россиянин проиграл в скорости сопернику, который забил в овертайме.

Наставник «дьяволов» Линди Рафф сумеет воспользоваться проблемами «столичных» в защите и попросит своих подопечных действовать на максимальных скоростях. «Дэвилз» не будут отказываться от атакующей схемы даже в отсутствие Хьюза. Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 11 ноября 2023 года

«Дэвилз» предпочитают атаковать на высоких скоростях и давить соперника агрессивным прессингом. При этом у них случаются провалы в защите, и даже слабое позиционное нападение «столичных» сумеет ими воспользоваться. Отметим, что в четырёх последних домашних встречах «Нью-Джерси» заброшено минимум семь шайб. Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 1.94.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 1.94.