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«Нью-Джерси» — «Вашингтон», прогноз на матч НХЛ 11 ноября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Овечкину нужен гол
Николай Павлов
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ
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Безголевая серия Александра нервирует наставника «столичных». «Дьяволы» не утруждают себя обороной, поэтому россиянин получит шансы забить.

11 ноября состоится матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют фаворитами хозяев. Поставить на победу «дьяволов» в основное время можно с коэффициентом 1.74. Шансы «столичных» оценили в 3.58. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 11 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Нью-Джерси» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.51. Ставки на победу «столичных» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.65. Если выиграют «дьяволы», сыграет коэффициент 1.48.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» (11.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 11 ноября 2023 года «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном» на стадионе «Пруденшиал-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск. «Столичные» не зависят от своего многолетнего лидера Александра Овечкина. Они безболезненно переносят его безголевую серию. Пять матчей капитан «Кэпс» не может забить.

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Вполне вероятно, негативно повлияло на игру россиянина решение Никласа Бекстрёма приостановить карьеру. Потеря такого креативного хоккеиста, обладающего уникальными качествами распасовщика, уже сказывается на игре «Вашингтона». Швед долго находился в списке травмированных. Овечкин ждал его возвращения, но получилось иначе.

Руководство клуба понимает необходимость перемен и омоложения состава, однако на другой чаше весов находится возможный рекорд Овечкина по количеству заброшенных шайб. Клуб готов предоставить своему капитану шанс войти в историю хоккея.

В таком случае вполне понятен выбор главного тренера в пользу Спенсера Карбери. Он не имеет большого опыта работы в НХЛ, поэтому не выдвигает никаких требований руководству. Работает в рамках существующего состава и развивает молодых хоккеистов. Из защитника Александра Алексеева и форварда Коннора Макмайкла со временем вполне можно сделать сильных игроков команды.

Вряд ли будут у «Кэпиталз» стабильные результаты в текущем сезоне — в команде напрочь отсутствует баланс между атакой и обороной. В последних пяти встречах она одержала три победы. «Столичные» выиграли у «Миннесоты» (3:2 Б), «Сан-Хосе» (3:1) и «Коламбуса» (2:1), а уступили «Айлендерс» (0:3) и «Флориде» (3:4 ОТ).

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Потерял лидера нападения и «Нью-Джерси» — Джек Хьюз получил травму и пропустит несколько недель. На центральном нападающем строились почти все атаки «дьяволов». Он умеет отдавать удобные пасы партнёрам. Статистика у 22-летнего форварда в текущем сезоне потрясающая — 20 очков за 10 матчей.

Тем не менее даже с Хьюзом в составе «Нью-Джерси» слабо выступал на домашней арене. В шести матчах «дьяволы» записали в актив семь очков. Стоит отметить высокую результативность команды — 23 заброшенные шайбы.

«Кэпс» стараются действовать в низком темпе и больше владеть шайбой. Защищаться возрастным хоккеистам уже сложно. Достаточно вспомнить, как высказался главный тренер Спенсер Карбери в адрес Евгения Кузнецова после поражения в матче с «Флоридой». В ключевой момент встречи россиянин проиграл в скорости сопернику, который забил в овертайме.

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Наставник «дьяволов» Линди Рафф сумеет воспользоваться проблемами «столичных» в защите и попросит своих подопечных действовать на максимальных скоростях. «Дэвилз» не будут отказываться от атакующей схемы даже в отсутствие Хьюза. Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 11 ноября 2023 года

«Дэвилз» предпочитают атаковать на высоких скоростях и давить соперника агрессивным прессингом. При этом у них случаются провалы в защите, и даже слабое позиционное нападение «столичных» сумеет ими воспользоваться. Отметим, что в четырёх последних домашних встречах «Нью-Джерси» заброшено минимум семь шайб. Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 1.94.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 1.94.

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