Экспресс на UFC 295 с коэффициентом 6.26: не моргать в бою Павловича и Аспиналла

Битва двух тяжеловесов может закончиться в любую секунду. В главном поединке Прохазка не устоит перед Перейрой.

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт долгожданный турнир UFC 295. В главном событии Иржи Прохазка и Алекс Перейра поспорят за чемпионский пояс полутяжёлой весовой категории. В соглавном поединке Павлович и Аспиналл подерутся за титул временного чемпиона в тяжёлом весе. В прелимах Вячеслав Борщёв попробует пробиться в элиту, показав красивый бой с Садыховым.

Прогноз на бой Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв

Это будет отличный бой с точки зрения мастерства, так как оба спортсмена похожи по своим ударным качествам. Они способны отправить друг друга в нокаут, но ни один из них не был нокаутирован за всю свою карьеру. Если бойцы проведут на ногах все три раунда, то ответ на вопрос о том, кто будет контролировать ход поединка, может быть непредсказуемым. Однако мы считаем, что Назим Садыхов и его точность проведения тейкдаунов станут решающим фактором в этом бою.

Тренер Рэй Лонго разработает план борьбы с Садыховым на этот поединок, а значит, почти наверняка он будет включать в себя ранние тейкдауны. Назим — отличный грэпплер и имеет две победы сабмишеном, поэтому он будет иметь явное преимущество в партере и захочет как можно скорее свести бой к победе. Однако мы не будем списывать со счетов ударную технику Борщёва, но если он не отправит Садыхова в нокаут, то проиграет бой. Поэтому наша ставка — на тотал меньше 2.5 раунда за 1.97.

Прогноз на бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

Потенциальный бой за титул чемпиона в тяжёлом весе казался Аспиналлу маловероятным, когда он получил ужасную травму колена с Кёртисом Блэйдсом в 2022 году. Но в июле 2023-го он вернулся и за 73 секунды отправил Марчина Тыбуру в нокаут, выиграв награду «Выступление вечера». 30-летний боец занимает четвёртое место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC, находясь на две позиции ниже нокаутёра Павловича.

После дебютного поражения от Алистара Оверима россиянин нокаутировал шестерых следующих соперников. Павлович шесть раз подряд завершал бой в первом раунде, это самая длительная серия в истории UFC, причём два из трёх последних поединков закончились в течение первой минуты.

Во всех этих схватках Сергей использовал свои мощные руки, и ни один из соперников не заставлял его нервничать. Кроме того, у него было дополнительное время на подготовку к этому поединку, поскольку он был запасным бойцом на несостоявшийся поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Поможет дополнительное время на подготовку или нет, но это будет самый сложный поединок в карьере Павловича в UFC. Его предыдущие соперники были на ступеньку ниже британца. Аспиналл — более техничный спортсмен, способный удивить Сергея. В арсенале Тома есть сильный удар ногой, умение вести борьбу в партере и молниеносная контратака. В чью бы сторону ни завершился поединок, вряд ли он затянется. Ставки на то, что бой закончится досрочно, принимают за 1.69.

Прогноз на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра

Иржи Прохазка выложится на все 100% в плане неортодоксальных атак. Будет интересно посмотреть, как он чувствует себя в бою и насколько сильно его возвращению помешает застой.

Алекс Перейра провёл два боя с Исраэлем Адесаньей, и очевидно, что кикбоксинг, которым он занимался всю жизнь, начинает сказываться на стойкости его подбородка. Он был более осторожен в бою с таким нокаутёром, как Ян Блахович, поэтому ожидается, что рисковать бразилец не станет и в этой схватке. Наличие Гловера Тейшейры в его углу будет огромным преимуществом для Алекса, и он должен дать спортсмену несколько советов, как справиться с Иржи.

В нашем прогнозе мы отдаём предпочтение Алексу Перейре, который должен довести дело до конца и стать чемпионом в полутяжёлом весе. Его габариты должны принести дивиденды в ударной части. В двух последних поединках Прохазка выдерживал целый шквал сильных ударов, но не таких, какие есть в арсенале Перейры. Поставить на победу Алекса можно за 1.88.

Экспресс на UFC 295

Ставка 1: тотал меньше 2.5 раунда в бою Борщёв – Садыхов за 1.97.

Ставка 2: бой Павлович – Аспиналл закончится досрочно за 1.69.

Ставка 3: победа Перейры в бою с Прохазкой за 1.88.

Общий коэффициент: 1.97 Х 1.69 Х 1.88 = 6.26.