«Зенит» — «Краснодар»: Ивич перекроет кислород Семаку

11 ноября состоится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.67. В случае если победит «Краснодар», сыграет коэффициент 5.00. На ничью можно сделать ставку за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (11.11.2023)

«Зенит» по-прежнему не восхищает своей игрой, но планомерно поднимается в турнирной таблице всё выше. Ещё пару туров назад отставание команды Сергея Семака от краснодарцев составляло семь очков. Теперь же оно сократилось до двух очков. Таким образом, победа выведет зенитовцев в лидеры по итогам первого круга.

Сила команды Семака — в высоком уровне игроков и стабильной игре. Проблемы старта сезона удалось решить — и «Зенит» исправно собирает свои очки. После досадного поражения в Оренбурге сине-бело-голубые одержали пять побед подряд в рамках РПЛ. Вот и в последнем туре «Зенит» на классе переиграл «Балтику» в выездном матче. 60 минут калининградцы успешно сдерживали действующего чемпиона, но секундная потеря концентрации — и Иван Сергеев открыл счёт. Касьерра лишь закрепил победу петербуржцев. Там, где возникают вопросы к целостности игры, Семака и компанию выручает индивидуальный класс. Он у «Зенита» явно выше, чем у любой команды в РПЛ.

Что до «Краснодара», то команда Владимира Ивича в последнее время немного просела физически. В Калининграде одно очко всё-таки удалось набрать — 2:2, а вот в игре с ЦСКА краснодарцы потерпели первое поражение в сезоне. Видно, что сербскому специалисту не хватает кадровой обоймы. Лидеры подустали к концу осенней части чемпионата, а достойной замены им нет. Зимой «Краснодару» обязательно нужно усилиться.

При этом нужно отметить, что в последнем туре «Краснодар» достаточно уверенно переиграл «Крылья Советов». Важная победа, которая явно добавила и настроения, и уверенности «быкам». Психология в ближайшем матче вообще выйдет на первый план. «Зенит» даже в случае поражения хоть и отстанет на пять очков, но впереди будет ещё целый второй круг. А вот для краснодарцев утрата лидерства может стать большим ударом. Особенно если вспомнить, что несколько туров назад команда Ивича уверенно лидировала.

Вряд ли эта игра будет яркой. Владимир Ивич явно постарается застегнуть «Краснодар» на все пуговицы, очень строго сыграть в обороне и наказать петербуржцев на контратаке. Рабочий план, ведь защитники у «Зенита» порой чудят. Вот только смогут ли южане сдержать высококлассного соперника, да ещё и на выезде? Предположим, что смогут. В конце концов, стратегически ничья устроит и тех, и других. Рекомендуем ставку на то, что гости не проиграют, а в матче будет ТМ 2.5 гола. Поставить на такой исход можно за 3.50 по линии Winline.

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Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 2.5 за 3.50.

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