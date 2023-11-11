«Барселона» — «Алавес». Речь Хави сотворит чудо

12 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Алавес». Начало игры — в 18:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.27. Шансы «славных» оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Алавес» 12 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Барселона» — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.04. Гол «славных» доступен с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Алавес» (12.11.2023)

12 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» будет играть с «Алавесом». Начало встречи запланировано на 18:15. Последний раз «славные» обыгрывали каталонцев в 2016 году. Смогут ли они повторить тот успех?

Сине-гранатовые занимают третье место в турнирной таблице Примеры. Они отстают от «Реала» на два очка, а от «Жироны» — на четыре. Единственное поражение в этом сезоне подопечные Хави потерпели в «эль класико» со счётом 1:2. Причём по ходу игры они были впереди, но обидно проиграли матч во втором тайме.

Также в этом розыгрыше Ла Лиги у «Барселоны» было три ничейных результата – во встречах с «Хетафе» (0:0), «Мальоркой» (2:2) и «Гранадой» (2:2). Сине-гранатовые хорошо выступают при своих трибунах, выиграв шесть из семи матчей первенства. После того как 13-матчевая беспроигрышная серия подопечных Хави прервалась поражением в игре с «Реалом», стал заметен небольшой спад.

После этого каталонцы с трудом выиграли у «Реала Сосьедад» со счётом 1:0, забив единственный гол в добавленное к матчу время. В последней встрече Лиги чемпионов «Барселона» сенсационно уступила «Шахтёру» — 0:1. Причём «горняки» могли побеждать со счётом 2:0, если бы не отменённый гол на 87-й минуте.

После игры Хави рассказал, что его подопечным не удалось сыграть на максимуме возможностей. Он также добавил, что команда покидает эту встречу с чувством злости, но только на себя. Судя по сообщениям инсайдеров, после поражения наставник собрал всех футболистов и тренеров в раздевалке для мотивационной речи. Также он предоставил возможность высказаться спортсменам. Тер Штеген, Левандовски, Гюндоган и Араухо этим воспользовались.

Роберт находится не в лучшей форме. 35-летний поляк недавно оправился после травмы, но так и не прервал свою безрезультативную серию, которая длится на протяжении шести матчей. Это его худший показатель с 2011 года. Быть может, во встрече с аутсайдером ему удастся проявить себя во всей красе.

«Алавес» занимает 14-е место, имея в активе 12 очков. Команда опережает зону вылета всего на пять очков. Всего в текущем сезоне «славные» выиграли три встречи – у «Севильи» (4:3), «Валенсии» (1:0) и «Альмерии» (1:0). Также было три ничейных результата – в матчах с «Сельтой» (1:1), «Бетисом» (1:1) и «Вильярреалом» (1:1).

Луис Гарсия Пласа продолжает работать с командой. Если стояла цель сохранить прописку, то пока он справляется с ней. На выезде в этом сезоне Ла Лиги «Алавес» ещё не выигрывал. Он уступил в четырёх встречах и две завершил вничью. Только в трёх из них удалось забить по голу.

После поражения «Шахтёру» и мотивирующей речи в раздевалке «Барселона» обязана собраться с силами и показать свой лучший футбол за последнее время. Опять же Роберт Левандовски может прервать безголевую серию. К тому же соперник подходящий. Последний раз сине-гранатовые забивали три гола в конце сентября. Предлагаем поставить, что на этот раз они будут более результативными и пробьют индивидуальный тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Алавес» 12 ноября 2023 года

Последние результаты каталонцев оказались очень плохими. Они проиграли «эль класико», а затем уступили в матче Лиги чемпионов всухую «Шахтёру». Хави выступил с мотивирующей речью, лидеры команды тоже высказались. Это должно помочь решить проблемы с результативностью, которая в последнее время у сине-гранатовых хромает. «Алавес» не побеждал на выезде в этом сезоне Ла Лиги, и встреча с «Барселоной» — это не тот момент, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. Ставим на индивидуальный тотал подопечных Хави больше 2.5 мяча.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 мяча за 2.10.