«Сочи» — «Витязь». Рябыкин поможет преодолеть психологический барьер

Постепенно дела у «богатырей» пойдут на поправку? Хотя бы научатся доводить дело до конца.

13 ноября состоится матч КХЛ «Сочи» – «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «богатырей» можно с коэффициентом 2.45. Шансы сочинцев оценили в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Витязь» 13 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Сочи» – «Витязь» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.52. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 3.85.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» (13.11.2023)

13 ноября на стадионе «Большой» в КХЛ пройдёт матч между «Сочи» и «Витязем». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Обе команды показывают невзрачные результаты в этом сезоне и находятся за границей зоны плей-офф.

«Леопарды» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 26 очков. Отставание от восьмой строчки составляет всего четыре очка, и его можно нагнать. Вот только как это сделать с такой ужасной обороной, которая уже пропустила 106 шайб.

Дмитрий Кокорев пока держится на посту главного тренера «Сочи», несмотря на семь поражений кряду. За это время команда проиграла московскому «Динамо» (1:6 и 2:5), «Амуру» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Салавату Юлаеву» (1:3) и минскому «Динамо» (1:2 и 2:6). Очень плохие результаты, причём становится только хуже, если судить по двум последним встречам с «зубрами».

Главный тренер постоянно находит причину, чтобы оправдать себя и своих подопечных. В матче с уфимцами он говорил, что сочинцы вышли с плохим настроем, потом он стал называть причиной поражений давление из-за серии неудач. Если с этими психологическими барьерами «Сочи» не справится, то проигранных встреч будет становиться только больше, и что тогда?

Положение «Витязя» ещё хуже, ведь клуб находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Он набрал всего 20 очков в 29 встречах. По результативности это худшая команда. Всего «богатыри» забросили 55 шайб, а пропустили 106. Ещё больше пугает статистика гостевых матчей – всего одна победа, да и то добытая по буллитам в игре с «Адмиралом» (4:3 Б).

Когда руководство пригласило Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера, результаты на короткий отрезок времени стали лучше. Это заставило болельщиков поверить, что грядут большие перемены. Однако после трёх из четырёх выигранных встреч плохие времена вернулись, и «Витязь» проиграл пять матчей подряд.

За это время он уступил «Амуру» (2:4), «Сибири» (2:3 Б), СКА (2:3 Б), московскому «Динамо» (1:3) и «Торпедо» (1:4). Прервать эту серию поражений удалось в последней встрече с «Северсталью», которую «Витязь» выиграл со счётом 5:3. Радости хоккеистов не было предела, и они, кажется, поверили в себя.

Рябыкин после игры рассказал, что команде необходимо выработать «инстинкт убийцы» и не отпускать соперника, доводя дело до конца. Наставник заметил, что после третьей заброшенной шайбы у «богатырей» началась небольшая паника. Форвард клуба Станислав Яровой рассказал, что после прихода Рябыкина многое поменялось, начиная от обстановки и заканчивая системой.

Защитник «богатырей» Николай Тимашов тоже подметил психологический сбой, из-за которого команда чуть не упустила победу. Напомним, ведя в счёте 4:0, клуб пропустил три шайбы, но быстро пришёл в себя. По словам хоккеиста, с этого победного дня 100% будет перелом ситуации. Остаётся лишь верить в это.

«Витязь» выиграл у «Сочи» восемь последних очных матчей подряд. Причём семь из них завершились победой подмосковной команды в основное время. Пока подопечные Рябыкина на кураже, мотивированы победой во встрече с «Северсталью», они смогут обыграть кризисного соперника. Поставить на победу «богатырей» можно за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Витязь» 13 ноября 2023 года

«Сочи» продлил серию поражений уже до семи встреч. За счёт чего получится выбраться из этой ямы – непонятно. «Витязь» то и дело показывает хорошие результаты с Рябыкиным. Последняя победа во встрече с «Северсталью» очень сильно зарядила хоккеистов, один за другим они начали говорить о переломном моменте в игре клуба. Неизвестно, изменится ли положение «богатырей», но эту встречу они должны выигрывать. Свидетельствует об этом и статистика очных игр.

Ставка: победа «Витязя» за 2.45.