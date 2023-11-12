Казахстан и Армения попадут на Евро-2024? Нет ничего невозможного!

Подошла пора решающих матчей квалификации на Евро-2024. Командам осталось провести два тура, которые и определят участников чемпионата Европы. У Казахстана и Армении ещё есть шансы выйти из групп, но насколько они высокие?

Магомед Адиев закалил характер сборной Казахстана

Сборная Казахстана стала одной из сенсаций квалификаций. В сложной группе с Данией, Словенией и Финляндией подопечные Магомеда Адиева выдержали конкуренцию и за два тура до завершения отбора сохраняют вполне рабочие шансы впервые в истории сыграть на чемпионате Европы.

В минувшем матче с Финляндией казахстанцы одержали важную победу на выезде со счётом 2:1. Они записали в актив 15 очков после восьми встреч. Кроме того, «ястребы» уже точно оставили финнов без Евро-2024. У «филинов» 12 очков, и никаких вариантов занять первое или второе место в группе Н уже нет. Лидируют словенцы и датчане, набравшие по 19 очков.

Стоит отметить, как казахстанцы верят в свои силы и умеют ломать негативный сценарий матчей. В отборочном турнире они одержали две волевые победы: в игре с Данией (3:2) и Финляндией (2:1). Главную роль в камбэках сборной Казахстана сыграл Бактиёр Зайнутдинов. Бывший полузащитник ЦСКА сделал дубль во встрече с финнами и реализовал пенальти во встрече с датчанами.

17 ноября сборная Казахстана на домашней арене примет аутсайдера группы Н Сан-Марино, а через три дня сыграет на выезде со Словенией в последнем туре квалификации Евро-2024. Её устроит только шесть очков.

Конечно, подопечные Магомеда Адиева будут явными фаворитами в матче с Сан-Марино. Соперник лишь в минувшем туре отпраздновал первый гол в отборе в ворота датчан — это настоящий футбольный подвиг для такой сборной.

Через несколько часов после встречи Казахстана с Сан-Марино очный матч проведут лидеры группы Дания и Словения. Для казахстанцев выгодна победа датчан или ничья, но в Любляне всё равно придётся играть на победу.

Подопечные Магомеда Адиева хорошо выступают на выезде в квалификации Евро-2024. У них три победы в четырёх гостевых встречах, поэтому выиграть у словенцев Бактиёру Зайнутдинову и его партнёрам по сборной вполне по силам. Ворота соперника защищает знаменитый Ян Облак, но полевые игроки вполне сопоставимы по классу с казахстанцами.

Букмекеры предлагают коэффициент 6.10 на то, что сборная Казахстана сыграет на Евро-2024. Также не будем забывать, что у казахстанцев остаётся шанс пройти на чемпионат Европы через стыковые матчи Пути С Лиги наций.

Как дела у сборной Армении?

Несколько хуже обстоят дела у сборной Армении. Букмекеры предлагают коэффициент 20.0 на то, что Эдуард Сперцян и Генрих Мхитарян сыграют на Евро-2024. Только шансы на этот благоприятный исход крайне малы.

В группе D сложилась запутанная ситуация. Турция уже забронировала себе путёвку на Евро-2024, а за второе место борьбу ведут Уэльс, Хорватия и Армения. У подопечных Александра Петракова семь очков, а у конкурентов – на три больше.

Армения 18 ноября сыграет дома с Уэльсом, а в последнем туре ей предстоит выдержать напор Хорватии на выезде. Шансы победить «шашечных» довольно призрачные. Хорваты поставили себя в сложное положение, поскольку даже шесть очков не гарантируют им выход на Евро-2024.

Нужно, чтобы Уэльс допустил хотя бы одну осечку в играх с Арменией и Турцией. В свою очередь, подопечным Петракова для выхода на Евро-2024 нужно обыграть предельно мотивированные сборные Уэльса и Хорватии, что является очень сложной задачей.

На что ставить?

Сборная Казахстана демонстрирует прогресс под руководством российского тренера Магомеда Адиева. Победы в матчах с Данией и Финляндией помогли казахстанцам поверить в собственные силы, поэтому победа во встрече со Словенией и Сан-Марино не кажется неразрешимой задачей.

Ставка: Казахстан сыграет на Евро-2024 за 6.10.