Александра Овечкина прорвёт или рекорд Уэйна Гретцки останется недосягаемым?

Пережитые летом изменения, в частности смена главного тренера, не лучшим образом отразились на Александре Овечкине. Поначалу казалось, что спад лишь временный и что россиянин ещё наверстает упущенное. Но вот позади уже 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ, а на счету нападающего только четыре заброшенные шайбы.

Он идёт по графику на антирекордный результат в карьере — 16 голов за сезон. Если дела не станут лучше, шансы Александра побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки сильно снизятся. Для того чтобы повторить его достижение, Овечкину нужно забросить ещё 68 шайб.

Без Бекстрёма будет тяжело

К сожалению, совсем недавно угодил в лазарет на долгий срок один из лидеров «Вашингтона» и по совместительству лучший друг россиянина — Никлас Бекстрём. Овечкин забросил с передач шведского нападающего добрую треть своих шайб. Потеря очень болезненная. Дошло до того, что Никлас приостановил карьеру в НХЛ и вряд ли вернётся.

В прошлом сезоне Бекстрём тоже очень много времени пропустил из-за травмы, но во второй половине сезона он стабильно выходил на лёд и составлял подспорье Александру. Кроме того, команда регулярно выводила капитана на ударные позиции.

В этом сезоне 38-летнему нападающему приходится жертвовать своими интересами во благо «Кэпиталз». Помимо двух заброшенных шайб, в этом сезоне он отметился сразу семью результативными передачами. В системе Спенсера Карбери россиянин раскрылся как замечательный распасовщик.

Овечкин наверстает упущенное!

Авторитетное издание спрогнозировало, что в этом сезоне Овечкин забросит меньше 30 шайб. Многие обозреватели считают, что Александр сдулся. Однако капитан «Вашингтона» замечательно справляется с давлением, демонстрирует качественную игру, а также помогает Карбери и молодым новичкам осваиваться.

В частности благодаря стараниям Овечкина в последних восьми матчах в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» уступил только «Айлендерс» (0:3) и набравшей отменный ход «Флориде» (3:4). Обыграл он «Нью-Джерси» (6:4 и 4:2), «Миннесоту» (3:2 Б), «Сан-Хосе» (3:1), «Коламбус» (2:1) и «Айлендерс» (4:1). Таким образом, «столичные» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Если команда продолжит прибавлять, то с большой долей вероятности добудет путёвку в плей-офф.

Александр возьмёт своё!

Учитывая возникшие на старте проблемы, с трудом верится, что капитану «Вашингтона» хватит двух сезонов (этого и следующего) для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Однако со временем сыгранность «Кэпс» наверняка будет улучшаться, и всё вернётся на круги своя.

Предлагаем поставить на то, что россиянин побьёт рекорд Гретцки в сезоне-2025/2026. Контракт Александра со «столичными» рассчитан ещё на два сезона, без учёта текущего. Сдаётся, история погони Овечкина за великим Уэйном Гретцки завершится на очень красивой ноте.

Россиянин обладает несгибаемым характером. Прошлый сезон получился очень тяжёлым для него. Но, несмотря ни на что, форвард сумел забросить 42 шайбы, а также отдать 33 результативные передачи. Даже если он закончит этот сезон с 20 голами, то в двух последующих непременно наберёт больше 50 и станет номером один в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ставка: Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки в сезоне-2025/2026 за 1.85.