«Челси» — «Манчестер Сити»: Гвардиола против любых интриг

12 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Челси» – «Манчестер Сити». Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 5.00. В случае если победит «Манчестер Сити», сыграет коэффициент 1.74. На ничью можно сделать ставку за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» (12.11.2023)

«Челси» никак не обретёт стабильность. «Синие» на своём поле выиграли лишь один из шести последних матчей в АПЛ, забив всего шесть голов. Клуб потратил за год почти € 1 млрд, но пока Маурисио Почеттино не сколотил из них действительно конкурентоспособную команду. Десятое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками — катастрофа по соотношению цена-качество.

При этом «Челси» создаёт проблемы лидерам. Из четырёх команд, идущих в зоне Лиги чемпионов, три потеряли очки, играя с «Челси»: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал». Так, «шпоры» потерпели от команды Почеттино первое поражение в чемпионате, да ещё и разгромное — 1:4. Но обольщаться не стоит: «Тоттенхэм» играл вдевятером больше получаса. И, даже уступая, команда Ангелоса Постекоглу могла сравнять счёт. Лишь в самой концовке встречи «шпоры» развалились. В заслугу «Челси» этот матч никак не занесёшь.

«Манчестер Сити» вышел в лидеры АПЛ. Вроде бы команда Гвардиолы входила в сезон не напрягаясь, но набрала ход к ноябрю. После поражения от «Арсенала» «горожане» выиграли пять матчей подряд, уничтожив в том числе «МЮ» в дерби. Набрал хороший ход Эрлинг Холанд — 11 голов в 11 турах. И ведь Гвардиоле есть куда добавить: до сих пор в лазарете Кевин Де Брёйне. Впрочем, Пеп обладает достаточным кадровым ресурсом, чтобы решить эту проблему.

Да, «Челси» не так плох в матчах с топ-клубами, но вряд ли эта команда сможет что-то противопоставить лидеру. У «Челси» много травмированных, команда никак не может найти свою игру, регулярно теряя очки в матчах с середняками и аутсайдерами. «Горожане» же в отличной форме и должны уверенно побеждать. Рекомендуем поставить на победу «Манчестер Сити». Сделать ставку на такой исход можно за 1.74 по линии Winline.

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Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.74.