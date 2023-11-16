Аргентина — Уругвай. Месси напомнит Суаресу о былых временах

Даже Луис не мог спасти «небесных олимпийцев» от поражений всухую в трёх последних очных встречах. Ничего не изменилось.

17 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай. Начало игры — в 3:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы уругвайцев оценили в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Уругвай 17 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Аргентина – Уругвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.13. Гол уругвайцев доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации на ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай (17.11.2023)

Пока европейские сборные проходят квалификацию на чемпионат Европы, американские национальные команды принимают участие в отборе на чемпионат мира — 2026. 17 ноября в одном из матчей 5-го тура группового этапа Аргентина на стадионе «Бомбонера» будет принимать Уругвай. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

Действующие чемпионы мира занимают первое место в турнирной таблице квалификации. Они выиграли все четыре матча, не пропустив даже гола, с общим счётом 7:0. За это время бело-голубые обыграли Эквадор (1:0), Боливию (3:0), Парагвай (1:0) и Перу (2:0). Лионель Месси в этих встречах забил три мяча. Он примет участие в ноябрьских матчах.

Основную часть голов Аргентина забивала в первых таймах, после чего удерживала преимущество до конца встречи, играя в спокойном ритме. Завладеть превосходством с ходу не получилось только в игре с Эквадором. Единственный мяч Месси забил на 78-й минуте.

Всего беспроигрышная серия аргентинцев длится 14 матчей. Последнее поражение было зафиксировано во встрече 1-го тура ЧМ-2022 с Саудовской Аравией – 1:2. Интересно, что 11 из 14 матчей завершились победами всухую. С обороной у бело-голубых всё в порядке, и далеко не каждая команда может её пройти.

Лионель Скалони вызвал на предстоящие встречи самый сильный состав, потому что играть предстоит с Бразилией и Уругваем. К этим матчам необходимо подойти очень ответственно. Место в воротах опять займёт Эмилиано Мартинес, который в квалификации на ЧМ-2026 провёл все четыре игры и не пропустил ни одного гола.

Лаутаро Мартинес лидирует в гонке лучших бомбардиров Серии А. Он забил 12 голов в 12 матчах. Также вызов получил Анхель Ди Мария. 35-летний аргентинец в этом сезоне за «Бенфику» провёл девять встреч и забил пять мячей. Лионель Месси тоже продолжит помогать своей национальной команде в прохождении квалификации. Его вклад неоценим.

Недавно защитник французского «Лиона» Николас Тальяфико поделился мнением, что Месси может сыграть на ЧМ-2026. По словам партнёра Лионеля по сборной, он может продолжить выступать, только если Аргентина выиграет Кубок Америки – 2024.

Уругвай занимает второе место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026. Он набрал семь очков в четырёх встречах, но ровно столько же в активе Бразилии и Венесуэлы. «Небесные олимпийцы» участвовали в четырёх последних чемпионатах мира и не планируют пропускать предстоящий турнир.

В четырёх минувших встречах квалификации «чарруа» обыграли Чили со счётом 3:1 и Бразилию – 2:0. Вничью сыграли с Колумбией — 2:2. Единственное поражение уругвайцы потерпели в игре с Эквадором – 1:2. В целом сборная находится в отличной форме и забивала в каждой встрече, а три из четырёх завершились с тоталом больше 2.5 мяча.

Стоит выделить последний матч с бразильцами, который Уругвай выиграл всухую. Причём это не была случайная победа, потому что «небесные олимпийцы» владели преимуществом почти по всем показателям. Они нанесли пять ударов в сторону ворот, а два пришлись в створ и завершились голами. В свою очередь, Бразилия нанесла всего один удар в створ. Нуньес открыл счёт, а Николас де ла Крус увеличил преимущество.

Последний забил уже три гола в квалификации и отдал одну результативную передачу. Пока он опережает Месси в гонке лучших бомбардиров благодаря имеющемуся ассисту. 26-летний полузащитник выступает за «Ривер Плейт». Впервые в квалификации на ЧМ-2026 вызов в сборную получил 36-летний Луис Суарес. Судя по слухам, легендарный нападающий может вскоре перебраться в «Интер Майами», воссоединившись с Месси.

В текущем сезоне за бразильский «Гремио» в Серии А Луис забил 14 мячей и отдал 10 ассистов. Будет интересно посмотреть на него в матче с Аргентиной. Также были приглашены на ноябрьские игры такие футболисты, как Рональд Араухо, Дарвин Нуньес, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде.

Аргентина выиграла у Уругвая три последние очные встречи всухую. Очень много внимания бело-голубые уделяют обороне, а Лионель Месси всегда готов забить тот самый единственный гол, который станет победным. Даже возвращение Суареса не воодушевит так «небесных олимпийцев», ведь в каждой из тех трёх проигранных личных встреч он был в составе, но не помог забить даже мяч. Поставим на то, что аргентинцы выиграют и не пропустят, за 2.40.

Прогноз и ставки на матч Аргентина – Уругвай 17 ноября 2023 года

Аргентина одержала 11 из 14 побед всухую в последних встречах с учётом всех соревнований. Она выиграла у Уругвая в трёх минувших матчах, не пропустив ни разу. Бело-голубые точно знают, что для победы достаточно всего одного забитого мяча, и не стремятся стать самой результативной командой. Уругвайцы традиционно слабее действующих чемпионов мира, и даже присутствие Суареса не поможет прервать неудачную серию. Поставить на победу Месси и его команды всухую можно за 2.40.

Ставка: победа Аргентины всухую за 2.40.