Италия — Северная Македония. Спаллетти научит преодолевать страх

17 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Италия — Северная Македония. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.14. Шансы македонцев оцениваются в 20.5. На ничью дают коэффициент 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Италия — Северная Македония 17 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол македонцев оценивается в 2.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.67.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Италия — Северная Македония (17.11.2023)

17 ноября в матче 9-го тура квалификации на Евро-2024 Италия на домашнем стадионе «Олимпико» примет Северную Македонию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В минувшей встрече «Скуадра адзурра» на выезде уступила Англии со счётом 1:3. Лучано Спаллетти принял смелое решение и выставил атакующий состав. Итальянцы доминировали в начале первого тайма, и форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка открыл счёт.

Удержать преимущество сборной Италии не удалось. Дубль Гарри Кейна и гол Маркуса Рашфорда помогли Англии выиграть, оформив досрочный выход на Евро-2024. Вполне вероятно, отсутствие полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали не позволило итальянцам отодвинуть игру от собственных ворот.

Напомним, перед встречами с Мальтой и Англией в октябре хавбеков «Скуадра адзурра» Сандро Тонали и Николо Дзаньоло поймали на ставках. Их вызвали на допрос из расположения национальной команды, чем нанесли сильный психологический удар по футболистам. Спаллетти решил отчислить Тонали и Дзаньоло из сборной, всеми силами стараясь сохранить рабочую обстановку.

Сборной Италии осталось провести в отборе ЧЕ-2024 две встречи. После матча с Северной Македонией на домашней арене подопечные Спаллетти через три дня сыграют с Украиной. После восьми туров «Скуадра адзурра» расположилась на третьем месте в таблице группы С и отстаёт от украинцев на три очка, но имеет матч в запасе.

В случае победы в игре с Северной Македонией она сравняется по количеству набранных очков с Украиной, но за счёт преимущества в очных встречах выйдет на второе место.

В минувшем матче ЧЕ-2024 сборная Северной Македонии уступила украинцам на выезде со счётом 0:2. «Красные львы» с большим трудом создавали опасные моменты и испытывали сложности в позиционном нападении, поэтому ответить на голы Судакова и Караваева им не удалось.

«Красные львы» в квалификации Евро-2024 выступают слабо, набрав за шесть матчей семь очков. Они дважды обыграли Мальту (2:1 и 2:0) и завершили вничью домашнюю встречу с итальянцами (1:1). Стоит отметить лучшего бомбардира сборной в отборе ЧЕ-2024 Элифа Элмаса, который забил три мяча.

Главный тренер македонцев Благойя Милевски вызвал на игры с Италией и Англией представляющего тольяттинский «Акрон» Бояна Димоски. 21-летний футболист провёл в квалификации Евро-2024 три матча, но результативными действиями отметиться не сумел.

Лучано Спаллетти перед игрой рассказал в интервью, что у команды присутствует страх, но «Скуадра адзурра» сумеет его преодолеть. Хотя выбыл в последний момент травмированный хавбек Мануэль Локателли, в составе итальянцев много классных футболистов. Рекомендуем обратить внимание на победу Италии с форой (-2.5) за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Италия — Северная Македония 17 ноября 2023 года

Италии нужно выиграть и подойти ко встрече с Украиной подготовленной. В минувшей очной игре с Северной Македонией «Скуадра адзурра» упустила победу, позволив отыграться со счёта 0:1. Лучано Спаллетти — опытный специалист, который сумеет сделать правильные выводы и исправить ошибки. Предположим, что Италия победит с форой (-2.5).

Ставка: победа Италии с форой (-2.5) за 2.26.