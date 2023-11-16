Польша — Чехия. Левандовски цепляется за соломинку

Нападающий «Барселоны», скорее всего, не сумеет пробиться со своей сборной на Евро-2024, но идёт до конца.

17 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Польша — Чехия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 2.53. Шансы чехов оцениваются в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Польша — Чехия 17 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.32. Гол чехов оценивается в 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Польша — Чехия (17.11.2023)

17 ноября в матче 9-го тура квалификации на Евро-2024 Польша на домашнем стадионе «Народовы» примет Чехию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В минувшей встрече «белые орлы» на домашней арене сыграли вничью со счётом 1:1 со сборной Молдавии и практически лишились шансов на ЧЕ-2024. Уход с поста главного тренера Фернанду Сантуша не оказал положительного эффекта на игру поляков. Они находятся в глубоком кризисе, который носит системный характер. В сентябре новым наставником сборной стал Михал Пробеж.

После семи матчей отбора в активе Польши 10 очков. «Белые орлы» победили Албанию (1:0) и дважды Фарерские острова с одинаковым счётом 2:0. Вничью подопечные Пробежа сыграли с Молдавией (1:1), а уступили чехам (1:3), молдаванам (2:3) и албанцам (0:2). Левандовски вытянуть команду в одиночку не смог. Пока на его счету три гола и один ассист.

Роберт находится не в лучшей форме после восстановления от травмы. Он выдал серию из шести матчей за «Барселону» без забитых мячей. Только в минувшем туре Примеры Роберт забил два гола «Алавесу». Тем не менее психологически поляк не в лучшем состоянии, о чём можно судить по конфликту с одноклубником Ямалом. Напомним, поляк накричал на одноклубника во время игры.

Игра с Чехией завершит квалификацию для «белых орлов», но их шансы выйти на Евро-2024 призрачны. В случае победы они опередят чехов на два очка, но у тех в запасе домашняя игра с Молдавией.

В сборной Польши пришло время перемен. К отборочному циклу на ЧМ-2026 Левандовски будет уже 36 лет, да и другие ключевые игроки прошли пик формы. Весьма вероятно, что задача Михала Пробежа заключается в проведении смены поколений. Бремя лидерства может взять на себя, например, нападающий Кароль Свидерски.

В свою очередь, Чехия прошла сложный период обновления состава. Она набрала после шести матчей 11 очков. «Народная команда» победила Польшу (3:1) и дважды Фарерские острова (3:0 и 1:0), а вничью завершила встречи с Молдавией (0:0) и Албанией (1:1). Отметим, что хорошо действовал в квалификации Евро-2024 Алекс Крал, выступавший за московский «Спартак».

Главный тренер Чехии Ярослав Шильгавы не может рассчитывать на нескольких лидеров команды, которые травмированы. Вне заявки нападающий Патрик Шик, голкипер Иржи Павленка и ключевой защитник Ладислав Крейчи.

В линии атаки вполне вероятно появление бывшего игрока «Локомотива» Яна Кухты, который в отборе на Евро-2024 забил один гол. Но у чехов довольно сильный состав, поэтому больших проблем у них не предвидится.

Для «белых орлов» игра имеет большое значение. Пока есть минимальные шансы пройти квалификацию на Евро-2024, нужно их использовать. К тому же необходимо реабилитироваться за ничью с Молдавией, которая нанесла тяжёлый урон имиджу команды. Рекомендуем ставку на то, что Польша не проиграет, и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Польша — Чехия 17 ноября 2023 года

Польше предстоит в скором времени формировать новую сборную. Провалить последний матч квалификации она просто не имеет права. Левандовски набрал форму и докажет свой высокий уровень. Отметим, что в трёх домашних встречах поляков в отборе Евро-2024 забито не больше двух голов. Чехия даже в случае поражения не теряет шансы на выход из группы — ей достаточно в последнем туре обыграть Молдавию. Предположим, что Польша не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: Польша не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.