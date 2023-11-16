Англия — Мальта. Гарри Кейн сохранит имидж

17 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Мальта. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «трёх львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.02. Ставки на то, что выиграют «иоаниты», принимают за 90.0. Ничья оценена в 30.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Англия — Мальта 17 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Англия — Мальта получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Англия — Мальта (17.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 17 ноября состоятся семь встреч 9-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Уэмбли» в Лондоне сборная Англии примет Мальту. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Европы сборная Англии добралась до финала, в котором очень обидно проиграла Италии (1:1, по пенальти 2:3). С тех пор она продолжает постепенно прогрессировать под руководством Гарета Саутгейта, ранее неоднократно критикуемого за опрометчивые решения.

На чемпионате мира в Катаре «три льва» добрались до 1/4 финала, на предыдущих стадиях разгромив Иран (6:2), Уэльс (3:0) и Сенегал (3:0), а также сыграв вничью с США (0:0). Дальше их не пустила сборная Франции (1:2). Англичане вполне могли выйти в полуфинал, реализуй на 84-й минуте пенальти Гарри Кейн. Местами они смотрелись лучше «трёхцветных».

На Кейне, в одночасье ставшем антигероем национальной команды, обидный вылет из ЧМ-2022 отразился, как ни странно, положительно. С новым зарядом мотивации он принял решение перебраться в состав мюнхенской «Баварии». Это изменило курс развития карьеры лучшего нападающего в истории Англии в положительную сторону.

В 17 встречах во всех турнирах в составе «Баварии» Кейн забил 21 гол и отдал семь результативных передач. В шести матчах за сборную он записал на свой счёт семь забитых мячей и два голевых паса. За этот период времени «три льва» сыграли вничью только с Украиной (1:1), на выезде. Во всех остальных играх одержали победы.

За этот период времени подопечные Саутгейта пропустили только три мяча, в то время как забили 19. Единственное, что может испортить настроение 53-летнему специалисту и болельщикам «трёх львов» — это травмы. Из-за повреждений пропустят ближайшие матчи Джеймс Мэддисон и Джуд Беллингем. Потери, мягко говоря, неприятные.

С другой стороны, даже если Саутгейт прибегнет к большому количеству экспериментов, его подопечные должны обыграть Мальту с крупным или близким к этому счётом. В мировом рейтинге «иоаниты» занимают всего лишь 171-ю позицию. У них во много раз ниже уровень развития футбола в стране, чем у Англии.

За всю историю существования национальная команда Мальты ни разу не была близка к тому, чтобы выйти в финальный раунд крупных международных турниров. Зачастую «иоаниты» занимали последнее или предпоследнее места в группах и с позором вылетали.

В 10 матчах квалификации на чемпионат мира в Катаре мальтийцы победили только Кипр (3:0). Также они сыграли вничью с киприотами — 2:2 и Словакией (2:2). За этот отрезок времени «иоаниты» забили только девять голов, причём бóльшая их часть пришлась на долю явных аутсайдеров. Пропустили же они 30 мячей.

В преддверии старта квалификации на Евро-2024 сборная Мальты пережила смену главного тренера. Должность занял итальянский специалист Микеле Марколини. Однако это ровным счётом никак не повлияло на результаты. Во всех семи встречах мальтийцы потерпели поражения. Забили лишь два мяча, а пропустили 18.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит победа англичан со счётом 4:0, 5:0 или 6:0. Ставка на данный исход принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Две из трёх последних официальных очных игр закончились именно так.

На домашнем стадионе даже без двух важных игроков подопечные Саутгейта просто обязаны уверенно обыгрывать мальтийцев. Да, мотивации уже не так много, ведь «три льва» уже гарантировали себе выход на Евро-2024. Однако важность сохранения имиджа никто не отменял.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Англия — Мальта 17 ноября 2023 года

Сборная Англии является одним из главных фаворитов турнира в принципе. У неё один из самых сильных и сыгранных составов, а также наблюдается подъём у лидеров. На домашнем стадионе они наверняка уверенно победят Мальту. У «ионанитов» во много раз меньше резервов. Они крайне редко забивают даже во встречах с андердогами. Сенсации не ждём.

Ставка: победа Англии со счётом 4:0, 5:0 или 6:0 за коэффициент 2.10.