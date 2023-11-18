Экспресс на футбол с коэффициентом 7.4: время Сперцяна и Тикнизяна ещё не пришло

18 ноября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Нидерланды — Ирландия

В предстоящем матче квалификации ЧЕ-2024 встречаются команды Нидерландов и Ирландии. Анализируя предматчевую статистику, можно заметить, что Нидерланды демонстрируют более стабильные результаты в последних играх. Несмотря на поражение от Франции со счётом 1:2, они одержали уверенные победы над Грецией и как раз Ирландией, а также провели более сильные игры против команд высокого уровня, таких как Италия.

Ирландия, в свою очередь, показывает неоднозначные результаты. Победа над Гибралтаром со счётом 4:0 не может считаться показательной из-за слабости соперника, а поражения от команд более высокого уровня, таких как Франция и Греция, указывают на проблемы в игре ирландцев на высоком уровне. Учитывая последнюю очную встречу соперников, в которой голландцы одержали победу со счётом 2:1, а также общую тенденцию и статистику выступлений, можно предположить, что в предстоящем матче они вновь окажутся сильнее.

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Коэффициенты букмекеров также говорят в пользу команды Нидерландов: средний коэффициент на её победу составляет около 1.20 против 6.50 на ничью и 18.00 на победу команды Ирландии. Важным фактором является и то, что матч пройдёт на домашнем стадионе голландцев, что также увеличивает их шансы на успех. Ожидается, что матч пройдёт под диктовку хозяев, которые, скорее всего, будут контролировать ход игры, создавая большее количество голевых моментов и обладая преимуществом во владении мячом.

Исходя из всего вышесказанного, прогнозируемый исход матча — победа Нидерландов с форой (-1.5) за 1.67. Голландцы продемонстрируют своё превосходство на поле и подтвердят статус одного из фаворитов квалификационного раунда. Кроме того, здесь ещё на передний план выходит фактор мотивации. У нидерландской сборной столько же очков, сколько у Греции. Борьба за путёвку на чемпионат Европы в Германии продолжается.

Прогноз на матч Латвия — Хорватия

Анализируя предматчевые данные и статистику Хорватии и Латвии, можно сделать вывод о значительном преимуществе хорватской команды. В последних играх Хорватия показала себя сильным соперником, несмотря на небольшие потери в виде поражения от Турции и Уэльса. Но, учитывая результаты других игр, в частности разгромную победу над самой Латвией со счётом 5:0, предположить успех хорватов в предстоящем матче логично.

С другой стороны, Латвия показывает нестабильные результаты, что особенно видно в матчах с более сильными соперниками. Победа над Арменией даёт некоторую надежду болельщикам, однако поражения от Турции, Уэльса и особенно разгром от Хорватии говорят о том, что шансы на успех в этой встрече крайне малы.

Коэффициенты букмекеров также подтверждают явное превосходство гостей. Показатели на победу латвийцев значительно выше, что отражает малую вероятность их успеха в матче.

Учитывая всю предоставленную информацию, прогнозируется победа Хорватии с комфортным для неё счётом. Ожидается, что хозяева не сумеют реализовать своё техническое и тактическое умение, а также не смогут использовать поддержку домашних болельщиков для достижения убедительного результата. А мы поставим на ТБ 3.5 за 2.38.

Прогноз на матч Армения — Уэльс

Предстоящий матч между национальными командами Армении и Уэльса в рамках квалификации на ЧЕ-2024 обещает быть напряжённым противостоянием. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, но текущая форма и последние результаты указывают на некоторое преимущество со стороны Уэльса.

Армения показывает нестабильные результаты, проиграв последние три матча, включая поражение от Северной Македонии со счётом 1:3 в товарищеской встрече. Однако команда способна на сюрпризы, что доказывает победа над Уэльсом в июне текущего года со счётом 4:2. Игра армян зачастую зависит от вдохновения ключевых игроков, что может как способствовать неожиданной победе, так и привести к разгромному поражению.

С другой стороны, Уэльс проявляет большую уверенность в последних матчах, обыграв Хорватию и Гибралтар с общим счётом 6:1. Валлийская команда обладает более сбалансированным составом и лучшей тактической дисциплиной, что должно помочь ей удержать преимущество в предстоящей встрече.

Букмекеры отдают предпочтение Уэльсу, что вполне логично, учитывая его текущую форму и позиции в рейтинге УЕФА. Предположительно, матч пройдёт при доминировании гостей, которые выглядят более сильной стороной как в обороне, так и в атаке. Кроме того, вопрос встаёт также о борьбе за прямую путёвку на Евро.

Учитывая предыдущие результаты и текущую форму команд, прогноз — победа Уэльса за 1.90. Возможно, что Армения попытается отыграться и создаст несколько опасных моментов у ворот соперника, но Уэльс, скорее всего, сможет контролировать игру и использовать свои шансы для забитых мячей.

Таким образом, валлийская сборная укрепит свои позиции в квалификационной группе, а армяне в очередной раз подтвердят свои сложности с поддержанием стабильного уровня игры.

Экспресс на матчи 18 ноября

Ставка 1: победа Нидерландов над Ирландией с форой (-1.5) за 1.67.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче Латвия — Хорватия за 2.38.

Ставка 3: победа Уэльса над Арменией за 1.90.

Общий коэффициент: 1.67 Х 2.38 Х 1.90 = 7.4.