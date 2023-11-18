Бельгия — Азербайджан. Лукаку хочет стать лучшим!

Хотя бы в квалификации на ЧЕ-2024.

19 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Бельгия — Азербайджан. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.06. Шансы азербайджанцев оцениваются в 38.0. На ничью дают коэффициент 12.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Бельгия — Азербайджан 19 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Азербайджан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Гол бельгийцев оценивается в 1.01. Если забьют азербайджанцы, сыграет коэффициент 3.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 3.62.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Бельгия — Азербайджан (19.11.2023)

19 ноября в матче 10-го тура квалификации на Евро-2024 Бельгия на домашнем стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» примет Азербайджан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Подопечные итальянского специалиста Джанни Де Бьязи прибыли в Брюссель в отличном настроении после сенсационной победы в минувшей встрече со Швецией со счётом 3:0.

С первых минут Азербайджан активно прессинговал соперника и завладел инициативой. Стартовый натиск «милли» принёс два забитых мяча, авторами которых стали Эмин Махмудов и Ренат Дадашов. Шведы долго не могли взять игру под контроль. Деян Кулушевски и Эмиль Форсберг старались исправить ситуацию, но создать серьёзные проблемы защите соперника им не удалось.

Отдельно стоит отметить третий мяч Азербайджана, который забил капитан Эмин Махмудов с центра поля. Он заметил, что голкипер сборной Швеции далеко выдвинулся из ворот и нанёс точный удар. Полузащитник «Нефтчи» является лучшим бомбардиром «милли» в квалификации Евро-2024. В его активе три забитых мяча и результативный пас.

После семи матчей сборная Азербайджана набрала семь очков и находится на четвёртом месте группы F. Она слабо выступила на выезде: победила Эстонию (2:0), а уступила Австрии (1:4) и Швеции (0:5).

Бельгия уже решила задачу с выходом на ЧЕ-2024. Она набрала 17 очков. Победила команда Швецию (3:0), дважды Эстонию (3:0 и 5:0), Азербайджан (1:0) и Австрию (3:2). «Красные дьяволы» пока находятся на втором месте в таблице, но в случае победы в игре с Азербайджаном обойдут Австрию.

Бельгийцы провели 15 ноября товарищеский матч с Сербией, который выиграли со счётом 1:0. Гол забил Янник Карраско. Встреча прошла при пустых трибунах, а под сильным дождём у команд не получалось создавать опасные моменты.

Главный тренер Бельгии дал отдых лидерам. Например, не вышел на поле Ромелу Лукаку. Напомним, что в активе нападающего 10 мячей в квалификации Евро-2024 и он делит с Криштиану Роналду первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Полностью оправдало себя решение пригласить на пост главного тренера «красных дьяволов» Доменико Тедеско. Немецкий специалист проводит смену поколений после ухода из команды звёздных ветеранов. Преемственность поколений обеспечивает 36-летний защитник «Андерлехта» Ян Вертонген. Он отыграл в квалификации Евро-2024 шесть матчей и записал в актив один забитый мяч.

Несмотря на гарантированное участие в чемпионате Европы, у «красных дьяволов» присутствует мотивация на последний тур отбора Евро-2024. Выигранный матч у Азербайджана обеспечит первое место в группе, а Ромелу Лукаку, весьма вероятно, постарается забрать себе титул лучшего бомбардира квалификации, хоть не так важен, но соперничество с Роналду мотивирует.

Доменико Тедеско придерживается атакующей тактической схемы, что позволит создать много опасных моментов и проблем сборной Азербайджана. Рекомендуем обратить внимание на победу бельгийцев и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.43.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Бельгия — Азербайджан 19 ноября 2023 года

Сборная Азербайджана в выездных играх квалификации ЧЕ-2024 с сильными соперниками пропускает много: пять мячей от шведов и четыре от австрийцев. Уровень нападающих «красных дьяволов» не уступает этим командам. Предположим, что Бельгия выиграет и тотал будет больше 3.5 мяча, ведь у команды есть мотивация в виде борьбы за первое место в группе.

Ставка: победа Бельгии и тотал больше 3.5 мяча за 2.43.