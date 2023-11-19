Экспресс на футбол с коэффициентом 6.77: Роналду будет великолепен, Кварацхелия — плох

Пришло время для заключительного 10-го тура квалификации на чемпионат Европы — 2024. Некоторые команды уже решили свои задачи, но не всем так повезло. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.77на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Испания — Грузия

Предстоящий матч между сборными Испании и Грузии в рамках квалификации на ЧЕ-2024 вызывает значительный интерес среди фанатов футбола. Исходя из предматчевой статистики, «Красная фурия» является явным фаворитом встречи. Последние игры сборной показали её уверенное положение на международной арене. В её списке есть выигранные матчи с соперниками различного уровня, включая убедительные победы в играх с Кипром, Норвегией и Грузией со счётом 7:1.

«Крестоносцы», хоть и показали хорошие результаты в последних играх, но всё же оставляют сомнения в своей способности играть на равных с таким сильным соперником, как Испания. Кроме того, история предыдущих встреч на стороне «Красной фурии», которая доминировала в большинстве матчей. Учитывая текущую форму команд и их последние результаты, предположим, что подопечные де ла Фуэнте подтвердят свой статус фаворита и одержат победу. Ожидается, что они продемонстрируют контроль над мячом и будут диктовать условия игры с самого начала.

Вероятно, что Грузия будет пытаться действовать из глубокой обороны и использовать контратаки, но усилий грузинских футболистов, скорее всего, окажется недостаточно для того, чтобы заслонить напор испанцев. Все ключевые игроки Испании находятся в отличной форме, и это должно позволить им добиться хорошего результата в этом матче. Предлагаем ставку на победу «Красной фурии» с форой (-2.5) за 1.75.

Прогноз на матч Шотландия — Норвегия

Сборные Шотландии и Норвегии встречаются в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Обе команды показывают переменчивые результаты в последних матчах, но норвежцы демонстрируют более уверенную игру на своём поле, что подтверждается победой в играх с Фарерскими островами со счётом 2:0 и Кипром — 4:0. В то же время Шотландия, несмотря на поражения от сильных соперников, таких как Франция и Испания, смогла удержать ничью с Грузией. Прошлые встречи между этими командами также свидетельствуют о том, что «тартановая армия» может быть очень неприятным соперником для Норвегии — даже последняя встреча закончилась победой шотландцев со счётом 2:1.

Шотландия будет выступать дома, и история последних матчей на её стороне, поэтому она выглядит фаворитом. Прогнозируется, что игра будет динамичной с обеих сторон, но хозяева будут иметь преимущество во владении мячом. Норвегия будет стремиться доминировать с первых минут, но сделать это без получившего травму Эрлинга Холанда будет трудно. В то же время Шотландия может опираться на контратаки и стандартные положения и сыграть более спокойно, поскольку уже выиграла путёвку на Евро. Рекомендуем ставку на победу «тартановой армии» за 2.25.

Прогноз на матч Португалия — Исландия

В предстоящем матче квалификации ЧЕ-2024 между сборными Португалии и Исландии ожидается настоящее футбольное шоу. Обе команды имеют свои сильные стороны, однако по предыдущим матчам видно, что «избранные» находятся в превосходной форме. Подопечные Мартинеса одержали впечатляющие победы в последних играх, включая разгром Лихтенштейна со счётом 9:0 и с Боснией и Герцеговиной — 5:0. Также стоит отметить недавнюю победу португальцев в очной встрече с Исландией — 1:0.

Исландия, несмотря на поражение в последнем матче со счётом 2:4 от сборной Словакии, также показала хорошие результаты, включая победу в игре с Лихтенштейном — 4:0. Однако игра «викингов» с командами такого высокого уровня, как Португалия, оставляет желать лучшего. Учитывая текущую форму сборных, мастерство игроков и предыдущие встречи, можно с уверенностью сказать, что фаворитом данного матча является Португалия. Сильные стороны «избранных» включают в себя мощную атакующую линию во главе с Роналду и техничное мастерство игроков, что должно помочь им доминировать на поле и контролировать ход игры.

Исходя из всего вышесказанного, прогнозируется победа сборной Португалии со счётом 3:0 или 4:1. Несмотря на то что Исландия старается бороться и показывать храбрую игру, качество состава и уровень исполнения у португальцев значительно выше, что и станет ключом к очередной убедительной победе «избранных». Но мы выберем ставку на индивидуальный тотал подопечных Мартинеса больше 2.5 мяча за 1.72.

Экспресс на матчи 19 ноября

Ставка 1: победа Испании в матче с Грузией с форой (-2.5) за 1.75.

Ставка 2: победа Шотландии во встрече с Норвегией за 2.25.

Ставка 3: индивидуальный тотал Португалии больше 2.5 мяча в игре с Исландией за 1.72.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.25 Х 1.72 = 6.77.