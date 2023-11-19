Россия — Куба. Александр Головин поведёт за собой

20 ноября состоится товарищеский матч Россия – Куба. Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.10. Шансы кубинцев оценили в 33.0. Ставки на ничью принимаются за 10.5.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Россия – Куба получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.95. Если забьют россияне, сыграет коэффициент 1.01. Гол кубинцев доступен с коэффициентом 3.00. Поставить на «обе забьют» можно за 3.10.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Куба (20.11.2023)

Пока европейские сборные решают свои задачи с Евро-2024, а национальные команды других континентов уже проходят квалификацию на ЧМ-2026, россиянам остаётся довольствоваться товарищескими матчами. В одном из таких сборная России будет играть с Кубой 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Сборная России под руководством Карпина часто подвергается критике, но в основном по делу. Валерий Георгиевич постоянно говорит о том, как сложно мотивировать футболистов ехать выступать за национальную команду в период отстранения от всех международных турниров. Но так ли это на самом деле? Ведь если приезжают играть такие спортсмены, как Головин и Кузяев, значит, у них есть к этому интерес и желание.

Больше всего доверие вызывают слова Абаскаля о том, что не может тренер клуба совмещать работу со сборной. По крайней мере, в последних 10 товарищеских встречах всё указывает как раз на это. Нет постоянного состава. Карпин пробует наигрывать новых футболистов, задействует молодёжь, но что будет, если вдруг Россию вернут в международный футбол? Придётся строить команду с нуля!

Правда, единственное поражение сборная потерпела в игре с олимпийской национальной командой Египта до 23 лет. За Россию был задействован не основной состав, но в заявке были спортсмены, которые являются игроками многих клубов РПЛ. Несмотря на это, россияне уступили со счётом 1:2.

Выиграли подопечные Карпина только 3 из 10 встреч. Они победили в матчах с Киргизией (2:1), Ираком (2:0) и Камеруном (1:0). Игры вничью сборная России завершила с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Египтом до 23 лет (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Как минимум в четырёх из этих шести встреч нужно было побеждать, ведь соперники были на порядок слабее.

Интересно, что Валерий Георгиевич вызвал на игру с Кубой Артура Нигматуллина. 32-летний вратарь рассказал, что счастлив вновь оказаться в заявке. Он также попросил журналистов даже не думать о поражении, потому что вся команда заряжена только на победу. Кроме того, голкипер выразил желание сыграть в этом матче, но всё будет зависеть от решений тренерского штаба.

Судя по информации источников, Карпин наигрывал на тренировках состав с Головиным, Чаловым, Обляковым, Кузяевым, Миранчуком, Глебовым, Солдатенко, Сильяновым, Осипенко, Волковым и Сафоновым. Выбор хороший, особенно это касается атакующих футболистов. Александр великолепно выступает за «Монако», а недавно был номинирован на звание лучшего игрока октября во Франции, но уступил Мбаппе.

Сборная Кубы будет самым слабым соперником для России за последнее время. Она занимает 169-е место в рейтинге ФИФА. Наивысшим достижением национальной команды является 1/4 финала чемпионата мира в 1938 году. После этого кубинцы ни разу не проходили квалификацию либо вообще отзывали свою заявку на участие в турнире.

Главный тренер «карибских львов» — Юниэлис Кастильо. Он возглавил сборную Кубы в этом году, а до этого работал с молодёжной командой страны. Недавно его подопечные участвовали в Золотом кубке КОНКАКАФ, проиграв все три встречи группового этапа – Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4).

После этого кубинцы приняли участие в матчах Лиги наций КОНКАКАФ. Они уступили только Гондурасу с разгромным счётом 0:4 и с ним же сыграли вничью – 0:0. Также подопечные Кастильо завершили встречу с Гаити в нулевую ничью. Выиграли они у Суринама – 1:0.

«Карибские львы» рассказали, что им потребовалось два дня, чтобы добраться в Россию. Также они отметили, что прибыли туда, где начинается зима и температура такая, к которой они не привыкли. Команде, которая редко выступает на международных турнирах, трудно будет быстро акклиматизироваться. Да и такие долгие перелёты для сборной Кубы кажутся чем-то удивительным.

Юниэлис Кастильо всё равно не унывает. По его словам, команда прибыла без некоторых ключевых футболистов, которые получили травмы. Однако он поделился эмоциями от возвращения в состав сильного защитника Кареля Эспино и капитана сборной Луиса Хавьера Параделы. Он также сказал, что у кубинцев большие надежды на этот матч.

В какой бы ужасной форме не была сборная России, на фоне кубинской команды она выглядит явным фаворитом. Непонятно, что может помешать подопечным Карпина выиграть с разгромным или даже крупным счётом. В таком случае хотя бы один гол сможет забить Головин, который считается самым сильным игроком в составе. К тому же он явно расстроен оттого, что проиграл звание лучшего футболиста Франции в октябре Килиану Мбаппе. На гол Александра дают 2.50.

Прогноз и ставки на матч Россия — Куба 20 ноября 2023 года

Сборная Кубы потратила два дня на перелёт, она прибыла в страну, климат которой чужд футболистам. Сразу после приезда тренер отметил, что в России начинается зима, совсем другая температура и потребуется немало времени на акклиматизацию. Если к этому добавить тот факт, что кубинцы почти никогда не были так далеки от родины, то ситуация выглядит пугающей. Плюс травмированы некоторые основные футболисты. У сборной России есть шанс устроить разгром и выиграть на классе. Тем более Карпин устал от критики и вызвал сильнейший состав во главе с Головиным, который и забьёт один из мячей. Ставки на гол Александра принимают за 2.50.

Ставка: Александр Головин забьёт за 2.50.