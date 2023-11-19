СКА — ЦСКА. Роману Ротенбергу стоит поучиться у Сергея Фёдорова

После неудачного старта сезона тренер московского клуба решил проблемы, а вот у петербургской команды они ещё остались.

20 ноября состоится матч КХЛ СКА — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — ЦСКА 20 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч СКА – ЦСКА не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.67. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет 5.45 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА (20.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ идёт полным ходом. 20 ноября пройдёт армейское дерби. На арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге СКА будет принимать ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Абсолютно равные соперники, матч между которыми обещает быть интересным и зрелищным. Петербургский и московский клубы провели по 31 встрече, набрав одинаковое количество очков – 36. СКА забил 92 гола, а пропустил 71. ЦСКА, в свою очередь, забросил 93 шайбы, пропустив 70. Даже разница голов у команд очень схожая.

Более того, армейские клубы плохо провели начало текущего сезона, но постепенно набрали ход. Подопечные Ротенберга слабо выступают на домашнем льду, выиграв только 6 из 12 матчей. Ещё совсем недавно у СКА была неудачная полоса, во время которой он уступил в четырёх из пяти встреч. Затем петербуржцы выиграли пять матчей подряд.

За это время армейцы с Невы победили в играх с «Трактором» (4:3 ОТ), «Нефтехимиком» (4:2), «Ак Барсом» (4:2), «Северсталью» (5:2) и «Локомотивом» (2:1). Стоит отметить уровень соперников, который является высоким. Эти победы говорят о том, что Роман Ротенберг на верном пути.

Всё было бы идеально, если бы не спорный эпизод в последнем матче с «Локомотивом». Петербургский клуб чудом выиграл. Всего железнодорожники нанесли 51 бросок в створ, а армейцы с Невы – только 12. В третьем периоде было тотальное превосходство ярославцев – 19 бросков при ни одном нанесённом у СКА. Но споры вызвал гол, который «Локо» забил под звук финальной сирены.

Судьи были суровы и не засчитали эту шайбу. После видеопросмотра арбитр усмотрел перед этим нарушение процедуры вбрасывания. Ротенберг был непоколебим и высказался, что никакого спорного момента не было. По словам главного тренера СКА, победа его команды была заслуженной.

ЦСКА в гостях выиграл 7 из 12 встреч. Причём четыре из них пришлись на последние матчи. Кроме того, армейцы победили в последних матчах, обыграв «Нефтехимик» со счётом 2:1, «Амур» — 2:1 и «Сочи» — 3:1. Таким образом, в этих играх забрасывалось не больше четырёх шайб. Зато подопечные Сергея Фёдорова не пропускали более одного гола.

Интересно, что в двух из этих трёх выигранных матчей вратарскую позицию занял Иван Федотов, а одну игру провёл Дмитрий Гамзин. Говорят ли эти отличные результаты о том, что вратари наконец-то стали действовать надёжнее – покажет время. Одержать победу в последнем матче с «Сочи» удалось благодаря дублю Максима Мамина.

В последних 10 очных встречах ЦСКА одержал шесть побед, в пяти из них забрасывая минимум три шайбы. В 7 из 10 армейских дерби забрасывалось меньше 4.5 шайбы. Стоит отметить, что за этот отрезок в основное время была только одна ничья.

Откровенно говоря, СКА выживал в последней встрече с «Локомотивом». Если бы не спорное судейское решение, он мог вообще проиграть. У ЦСКА с атакой дела обстоят лучше, и клуб не позволяет настолько сильно доминировать соперникам в нападении. Поэтому предлагаем ставку на то, что москвичи не проиграют, и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.65 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч СКА — ЦСКА 20 ноября 2023 года

На СКА сказывается усталость. Команда с трудом выиграла у «Локомотива», позволив сопернику нанести 51 бросок в створ ворот. Сами подопечные Ротенберга нанесли 12 бросков. К тому же железнодорожники забили гол под финальную сирену, который судьи не засчитали. Опять петербуржцы под давлением общественности.

ЦСКА наладил игру в обороне, голкиперы стараются действовать надёжнее, пропуская не более одной шайбы в последних трёх играх. Также возьмём во внимание очные встречи, которые получались малорезультативными. Предлагаем ставку на то, что ЦСКА не проиграет, и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.65 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.65.

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