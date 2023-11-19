Чехия — Молдавия. Сергея Клещенко лишат оптимизма

20 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Чехия — Молдавия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.25. Шансы молдаван оцениваются в 14.25. На ничью дают коэффициент 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Чехия — Молдавия 20 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Чехия — Молдавия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют молдаване, сыграет коэффициент 2.46. Гол чехов оценивается в 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.70.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Чехия — Молдавия (20.11.2023)

20 ноября в матче 10-го тура квалификации на Евро-2024 Чехия на домашнем стадионе «Андрув» примет Молдавию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. В очной игре соперники решат, кто займёт второе место в группе и получит путёвку на чемпионат Европы. Чехов вполне устроит ничья, а вот подопечным Сергея Клещенко нужна только победа.

В минувшей встрече «народная команда» на выезде сыграла вничью с Польшей (1:1). По ходу матча подопечным Ярослава Шильгавы пришлось отыгрываться. Поляк Якуб Пётровский открыл счёт в первом тайме, а полузащитник Чехии Томаш Соучек забил ответный мяч на 49-й минуте.

Ничейный исход стратегически вполне устраивал «народную команду», поэтому она снизила темп и больше заботилась об обороне. Поляки старались создать опасные моменты, но защитники сборной Чехии во главе с футболистом греческого «Ариса» Якубом Брабецом спокойно разрушали их комбинации.

После семи матчей чехи расположились на втором месте турнирной таблицы, записав в актив 12 очков. Они отлично выступают на домашней арене в квалификации Евро-2024, одержав победы в игре с Польшей (3:1) и Фарерскими островами (1:0), а встречу с Албанией завершив вничью (1:1).

Главный тренер Чехии Ярослав Шильгавы перед игрой с Молдавией не может рассчитывать на нескольких лидеров команды, которые травмированы. Вне заявки нападающий Патрик Шик, голкипер Иржи Павленка и ключевой защитник Ладислав Крейчи.

Ян Кухта покинул расположение сборной. Он был отстранён вместе с Владимиром Цоуфалой и Якубом Брабецем за вечеринку накануне игры. Игру с Польшей он начал с первых минут, но попал под плотную опеку и результативными действиями не отметился. Под занавес встречи на поле появился полузащитник Алекс Крал, выступавший за московский «Спартак».

Молдавия хорошо проводит квалификацию Евро-2024 и по-прежнему претендует на второе место. Напомним, она ни разу в своей истории не участвовала в чемпионате Европы. Главный тренер молдаван Сергей Клещенко нашёл оптимальную тактическую схему, позволяющую максимально раскрыть лучшие индивидуальные качества своих подопечных.

После семи матчей отбора на ЧЕ-2024 в активе у Молдавии 10 очков. Она победила Польшу (3:2) и Фарерские острова (1:0), а также завершила вничью игры с фарерцами (1:1), чехами (0:0), поляками (1:1) и албанцами (1:1). Отметим, что у подопечных Сергея Клещенко хорошо налажены оборонительные действия — в квалификации Евро-2024 они пропускают в среднем по одному голу за встречу.

«Народная команда» под руководством Ярослава Шильгавы демонстрирует сбалансированный футбол, базирующийся на надёжной защите. В квалификации Евро-2024 она пропустила шесть мячей, в том числе два на домашней арене. Позиционное нападение не относится к козырям Молдавии — она забила всего семь голов, поэтому рекомендуем ставку на то, что Чехия не проиграет, и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Чехия — Молдавия 20 ноября 2023 года

Главный тренер сборной Молдавии Сергей Клещенко заявил в интервью, что отправляется в Чехию за победой. Несколько самонадеянно рассчитывать обыграть на выезде столь сбалансированную команду с надёжной обороной. Вряд ли «народная команда» будет рисковать, поэтому весьма вероятен осторожный вариант игры с минимумом забитых мячей.

Ставка: Чехия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.02.