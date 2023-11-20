Экспресс на футбол с коэффициентом 6.22: Казахстан готовит сюрприз, Мудрика ждёт провал

Подопечные Магомеда Адиева попробуют отнять три очка у Словении, а у украинцев нет шансов в матче с Италией.

Совсем скоро завершится квалификация на Евро-2024. Сборным осталось провести по одной встрече. На 20 ноября запланировано семь игр 10-го тура. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.22 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Украина — Италия

В предстоящем матче квалификации к Евро-2024 сборная Украины на нейтральном поле в Германии встретится с командой Италии. На кону — прямая путёвка на чемпионат Европы. История личных встреч говорит о некотором преимуществе итальянцев, однако украинцы не раз доказывали, что способны соперничать с ведущими европейскими командами.

Жёлто-синие показывают нестабильные результаты в последних матчах, одерживая победы в играх с менее рейтинговыми командами и уступая сильным соперникам. В свою очередь, Италия выглядит более убедительно, забивая много голов и демонстрируя высокую результативность под руководством Лучано Спаллетти. Особенно это было заметно в последней встрече с Северной Македонией, в которой итальянцы забили пять мячей.

Учитывая последние игры сборной Италии, в защите у неё имеются определённые проблемы. Если Украина сможет использовать свои контратакующие возможности и будет действовать на опережение, у неё появится шанс удивить подопечных Спаллетти. В свете всего вышесказанного, можно предположить, что матч будет напряжённым и богатым на моменты. Жёлто-синие смогут зацепиться за результат и если проиграют, то как минимум гол забьют. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.85.

Прогноз на матч Словения — Казахстан

Предстоящая встреча между сборными Словении и Казахстана в рамках квалификации ЧЕ-2024 ожидается с большим интересом. Дело в том, что команда, которая одержит победу, поедет на Евро в Германию. Анализируя предматчевую статистику, можно выделить ряд факторов, которые окажут влияние на исход встречи. Словения показывает хорошие результаты в последних матчах, особенно на домашнем стадионе. Это подтверждается победами в играх с Северной Ирландией (4:2) и Финляндией (3:0). На своём поле словенцы способны создавать многочисленные голевые моменты и в целом контролировать ход матча.

Казахстан, в свою очередь, также демонстрирует подъём в игре, что подтверждается победами в матчах с Финляндией и Северной Ирландией. Однако поражение от Дании указывает на некоторые проблемы в игре команды Магомеда Адиева с более рейтинговыми соперниками, особенно в гостевых матчах. Учитывая текущую форму команд, а также значимость домашнего стадиона для словенской сборной, можно предположить, что она сможет реализовать своё преимущество, но нельзя недооценивать казахстанцев.

Подопечные Магомеда Адиева постараются преподнести сюрприз, ведь они хотят выйти на Евро-2024, и у них есть всё для этого. Возможно, благодаря поддержке трибун словенцы всё-таки возьмут своё, но как минимум на гол Казахстан должен наиграть. Ставки на то, что «ястребы» забьют, принимают за 1.90.

Прогноз на матч Чехия — Молдавия

Предстоящий матч квалификационного этапа ЧЕ-2024 между сборными Чехии и Молдавии обещает быть напряжённым. Обе команды показали себя достойно в последних встречах, и каждая стремится набрать очки для выхода из группы. Чехи показали стабильные результаты в последних матчах, завершив встречи с Польшей и Венгрией вничью, одержав победу над Фарерскими островами и проиграв только Албании.

Сборная Молдавии, в свою очередь, также показала характер, сыграв вничью с Польшей, Австрией и Албанией, а также одержав победу над Фарерскими островами. Чехия должна будет продемонстрировать максимум концентрации и использовать свой опыт, а также техническое превосходство, чтобы выиграть. Учитывая текущую форму обеих команд и их последние результаты, мы предполагаем, что сборная Чехии сможет использовать своё домашнее преимущество и одержать победу, но не без труда. Причём «народная команда» должна слаженно действовать в обороне. Ставки на сухую победу чехов принимают за 1.77.

Экспресс на матчи 20 ноября

Ставка 1: обе забьют во встрече Украина — Италия за 1.85.

Ставка 2: Казахстан забьёт Словении за 1.90.

Ставка 3: победа Чехии всухую в матче с Молдавией за 1.77.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.90 Х 1.77 = 6.22.