Уэльс — Турция. Винченцо Монтелла принципиален

21 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Уэльс — Турция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу валлийцев можно с коэффициентом 2.20. Успех турок оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Уэльс — Турция 21 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Уэльс — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Уэльс — Турция (21.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 21 ноября состоятся семь встреч 10-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Кардифф Сити» померяются силами сборные Уэльса и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В семи матчах квалификации на Евро-2024 «драконы» победили только Латвию (1:0 и 2:0) и Хорватию (2:1). Также они сыграли вничью с хорватами (1:1) и Арменией (1:1). Таким образом, валлийцы расположились на третьем месте в турнирной таблице. Для того чтобы сохранить шансы на выход в финальный раунд турнира, им нужно набирать строго три очка в грядущем матче.

И то победа не гарантирует подопечным Роберта Пейджа попадание на Евро-2024. Многое будет зависеть от того, как хорваты выступят во встрече с армянами. Если они победят утративших шансы выйти в финальный раунд подопечных Петракова, то «драконы» при любом раскладе покинут турнир.

Попасть на Евро-2024 через стыки валлийцы не смогут, ведь они неудачно выступили в Лиге наций. Сборная Уэльса заняла последнее место в турнирной таблице и была понижена в дивизионе. В шести матчах она не одержала ни одной победы. Ничья при этом всего одна — с Бельгией (1:1).

Ещё «драконы» неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре. Они сыграли вничью с США (1:1), а также уступили Ирану (0:2) и Англии (0:3). Причина неудач кроется в том, что ведущие футболисты Уэльса практически не получают игрового времени на клубном уровне, вследствие чего подходят к матчам за национальную команду в плохом тонусе.

За примером далеко ходить не нужно. Во всех встречах квалификации на Евро-2024 ворота сборной Уэльса защищал не получивший в этом сезоне на клубном уровне ни одной минуты игрового времени Дэнни Уорд. А его сменщик — Уэйн Хеннесси — вообще не провёл в этом сезоне ни одного матча.

У сборной Турции дела обстоят намного лучше, чем у валлийцев. Она уже гарантировала себе выход в финальный раунд Евро-2024. «Лунные звёзды» располагаются на первом месте в турнирной таблице. Им достаточно не потерпеть поражение в грядущей встрече для того, чтобы выиграть группу.

В семи матчах отборочного турнира турки уступили только Хорватии (0:2) и сыграли вничью с Арменией (1:1). И то это было до того, как сборную возглавил Винченцо Монтелла. В двух последних матчах квалификации на Евро-2024 под руководством итальянского специалиста «лунные звёзды» победили хорватов (1:0) и разгромили Латвию (4:0).

Монтелла стал первым в истории иностранным тренером, сумевшим вывести сборную Турции в финальный раунд крупных международных турниров. Впрочем, это ещё не всё. Следом «лунные звёзды» на выезде победили сборную хозяйку предстоящего чемпионата Европы — Германию (3:2).

Подопечные Монтеллы продемонстрировали очень качественную командную игру, особенно в атаке. Они нанесли больше ударов в створ, чем бундестим. Что-то подсказывает, что в предстоящем матче «лунные звёзды» не станут дарить валлийцам очки. Мотивации у соперника будет поболее, но это ещё ни о чём не говорит.

У сборной Турции гораздо лучше комплектация состава, чем у валлийцев. За неё выступает множество футболистов, которые являются ведущими игроками топовых европейских команд. Отдельно отметим хавбека «Интера» Хакана Чалханоглу и бывшего футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи, ныне небезуспешно выступающего за «Лилль».

Во всех официальных турнирах на двоих в этом сезоне полузащитники забили 10 мячей. Также каждый из них записал на свой счёт по одной результативной передаче. Поставить на то, что «лунные звёзды» как минимум не проиграют валлийцам и тотал больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33.

У турок полный порядок с результативностью. В 24 последних матчах во всех официальных турнирах они забили 59 мячей. И это при том, что в соперниках было много сильных команд. Впрочем, и «лунные звёзды» пропустили немало — 30 голов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Уэльс — Турция 21 ноября 2023 года

У Уэльса хуже результаты на дистанции, а также глубина и качество состава, чем у Турции. Несмотря на то что встреча состоится в Кардиффе, и на то, что у валлийцев ещё есть теоретические шансы попасть на Евро-2024, «лунные звёзды» выглядят предпочтительнее. Они набрали очень хороший ход ещё до того, как должность главного тренера занял Монтелла. Итальянский специалист сделал сборную ещё сильнее и интереснее. Думаем, она как минимум не проиграет.

Ставка: Турция не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.33.