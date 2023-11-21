Бразилия — Аргентина. Лионель Месси совладает с нервами

Бело-голубые реабилитируются за поражение в матче с Уругваем. В этот раз их лидер будет спокойнее.

22 ноября состоится матч 6-го тура квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина. Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 2.60. Успех аргентинцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина 22 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура отбора ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина (22.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке проходит квалификация на ЧМ-2026. 22 ноября состоится пять встреч 6-го тура. В одной из них померяются силами две сильнейшие сборные материка — Бразилия и Аргентина. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

К чемпионату мира в Катаре жёлто-зелёные подходили в качестве одного из главных фаворитов. Однако после вылета из турнира всё пошло под откос. Опытный Аденор Тите был отправлен в отставку. Его должность займёт Карло Анчелотти, но прозойдёт это только по окончании контракта с мадридским «Реалом» в 2024 году. И то всё ещё может поменяться.

До тех пор возглавлять жёлто-зелёных будет Фернандо Диниз. В пяти матчах под его руководством национальная команда победила только Боливию (5:1) и Перу (1:0). Причём во встрече с перуанцами она спаслась от потери очков в самой концовке — на 90-й минуте. Забитым мячом отметился Маркиньос, с передачи Неймара.

После этого «избранные» сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), уступили Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2). Причина ухудшения результатов кроется в поглотившей сборную Бразилии эпидемии травм. В лазарет угодили практически все её лидеры — Неймар, Винисиус Жуниор, Каземиро и Ришарлисон.

Жёлто-зелёные на неопределённый период времени растеряли всю привлекательность. На замену угодившим в лазарет футболистам Диниз вызвал в расположение национальной команды много талантливой молодёжи, в частности Эндрика и Паулиньо. Однако юным игрокам не хватает опыта и лидерских качеств.

У национальной команды Аргентины всё совсем иначе. Она возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира на ЧМ-2026. Отрыв от идущего следом Уругвая составляет два очка. В пяти встречах подопечные Лионеля Скалони уступили как раз только уругвайцам (0:2).

Для бело-голубых это поражение стало первым в 2023 году. Из-за него прервалась впечатляющая беспроигрышная серия аргентинцев длиной в 14 матчей.

Также игра с уругвайцами запомнилась скандальным эпизодом с участием капитана бело-голубых Лионеля Месси. В одной из потасовок он взял за горло защитника соперника Матиаса Оливейру. В послематчевом интервью он заявил о том, что молодым людям нужно уважать старших.

Матч в принципе получился грубым, с множеством фолов и немалым количеством жёлтых карточек. Странно, что до удалений дело не дошло. Часто нарушали правила и играли грубо как аргентинцы, так и уругвайцы. Месси соперники старались остановить всеми возможными средствами, и у них это получилось. Нападающий разозлился и выдал отнюдь не лучшее выступление.

Предстоящий матч также будет непростой эмоциональной проверкой для Месси. Встречи между бразильцами и аргентинцами всегда носят принципиальный характер. Зачастую обстановка в них накалена до предела. Впрочем, в этот раз фаворит проглядывается довольно отчётливо.

Поставить на победу сборной Аргентины можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20. Кадровые потери слишком сильно ослабили жёлто-зелёных. Да и Фернандо Диниз ещё толком не освоился в должности. Ранее ему не доводилось возглавлять сборную. У Лионеля Скалони опыта будет поболее, чем у бразильца.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина 22 ноября 2023 года

Сборная Бразилии очень сильно изменилась после чемпионата мира в Катаре. Трансформация произошла в худшую сторону. Жёлто-зелёные лишились практически всех ведущих игроков и ещё не успели привыкнуть к требованиям Диниза. Думается, чемпионы мира исправятся за поражение в матче с Уругваем. Вряд ли неудача выбьет их из колеи. У Аргентины отличная глубина и сыгранность состава, а также в хорошем тонусе прибывают лидеры.

Ставка: победа Аргентины за коэффициент 3.20.