«Автомобилист» — «Динамо» Мн. Заварухин продлит кризис Квартальнова

22 ноября состоится матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.13. Шансы минчан оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск 22 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.53. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.93. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Минск (22.11.2023)

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Ситуация в регулярном сезоне КХЛ постепенно проясняется. Команды провели уже как минимум 30 встреч. 22 ноября на стадионе «Уралец» пройдёт встреча между «Автомобилистом» и минским «Динамо». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Клуб из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Он отстаёт от лидера на восемь очков. За 34 игры текущего сезона «Автомобилист» одержал 18 побед. Среди команд топ-7 Востока подопечные Николая Заварухина забивают меньше всех – 79 шайб, при 74 пропущенных.

Екатеринбуржцы отличаются нестабильностью, их постоянно штормит, а победы резко сменяются поражениями. Только два раза за текущий розыгрыш их серия побед переваливала за два матча. Совсем недавно их посетила эта белая полоса. «Автомобилист» выиграл три встречи подряд – у «Амура» (3:2) и «Адмирала» (4:3 Б и 3:0). Поездка на Восток выдалась вполне удачной.

Прервалась эта серия поражением в последней игре. Екатеринбуржцы проиграли «Трактору» со счётом 2:4. Главный тренер «Авто» Николай Заварухин не стал сетовать на длительную поездку на Дальний Восток. Основной причиной поражения он назвал недостаточное количество агрессии в обороне и ненужные ошибки.

Минское «Динамо» ещё держится в зоне плей-офф в Западной конференции, занимая восьмую строчку. Клуб набрал 32 очка и опережает девятое место на четыре очка. Всего за 31 встречу текущего сезона белорусский клуб выиграл 14 раз, причём девять из них в основное время.

В последних пяти матчах «зубры» одержали только две победы. Причём обе были добыты в играх с «Сочи» — 2:1 и 6:2. Затем последовал очередной спад, и «Динамо» проиграло три матча подряд. За этот отрезок оно уступило московскому «Динамо» (1:2), «Металлургу» (1:4) и «Витязю» (1:2). Примечательно, что ни в одной из этих встреч минчане не забивали больше одного гола.

Дмитрий Квартальнов после очередного поражения рассказал, что тоже переживает из-за низкой результативности. По словам главного тренера «зубров», три гола за три игры – это очень плохой показатель. Также он добавил, что не хватает свежести, хоккеисты чувствуют усталость. Возможно улучшить игру поможет Бретт Ритчи. Канадский силовой защитник недавно пополнил состав «Динамо». Всего в НХЛ он провёл 401 встречу – этот опыт пригодится Квартальнову.

«Автомобилист» выиграл шесть из восьми последних очных встреч. Всего одна победа была одержана екатеринбуржцами за пределами основного времени. В этот раз вновь уральская команда выглядит намного предпочтительнее минчан, которые угодили в очередной кризис, да ещё и так мало забивают. Ставки на победу хозяев принимают за 2.13.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск 22 ноября 2023 года

«Автомобилист» после победы в трёх матчах подряд на Дальнем Востоке уступил «Трактору». Причём в целом команда выглядела неплохо, но сказалась усталость от тяжелой выездной серии. Теперь нужно просто выдохнуть и начать успешно домашнюю серию. Тем более соперник подходящий. Минское «Динамо» проиграло три последние встречи подряд, не забивая в каждой больше одного гола. С такими проблемами в атаке рассчитывать не на что.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.13.