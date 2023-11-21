Кузяев и Миранчук далеки от Головина. Александр превосходит соотечественников

Какую результативность продемонстрируют россияне в европейских клубах в оставшейся части сезона? Кто лучше?

После паузы на игры национальных команд европейские футбольные чемпионаты возвращаются к своим повседневным делам. Рассмотрим перспективы Александра Головина и Далера Кузяева в Лиге 1, а также Алексея Миранчука в Серии А на оставшуюся часть сезона.

Александр Головин — опытный бомбардир

«Монако» в текущем сезоне отлично выступает в Лиге 1. После 12 матчей монегаски занимают третье место в турнирной таблице и отстают от лидера «ПСЖ» всего на три очка. Прогресс клуба напрямую связан с главным тренером Ади Хюттером. Австрийский специалист качественно работает с футболистами индивидуально, что позволяет игрокам выйти на новый уровень.

В числе таковых стоит отметить Александра Головина. Быстро летит время — полузащитнику уже исполнилось 27 лет, а многие болельщики воспринимают его в качестве «перспективного футболиста». Россиянин шестой сезон выступает за «Монако» и стал лидером клуба, в одном из матчей получив капитанскую повязку.

В 12 встречах Лиги 1 Головин забил пять мячей и сделал два ассиста. Он идёт с хорошим темпом и, весьма вероятно, побьёт собственный рекорд результативности, который поставил в минувшем сезоне (восемь голов и семь ассистов). На улучшение статистических показателей Александра оказало влияние решение тренера передвинуть россиянина из глубины поля ближе к линии нападения.

Головин чаще стал оказываться в гуще событий, в которой за счёт умения нанести точный удар или найти открытого партнёра создаёт и реализует опасные моменты. Предполагаем, что, если травмы обойдут Александра стороной, в текущем сезоне он забьёт минимум 11 голов. Поставить на тотал Головина больше 10.5 мяча можно за 1.85.

Эффект новизны прошёл

После перехода Далера Кузяева из «Зенита» в «Гавр» увеличилось представительство России в Лиге 1. 30-летний полузащитник решил попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов, отказавшись от контрактов с клубами РПЛ.

Выбор команды удивил. Тёмно-синие в минувшем сезоне поднялись из Лиги 2, поэтому им предрекали борьбу за выживание. Но результаты «Гавра» после 12 матчей выглядят неплохо. Он набрал 15 очков и находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

Наставник тёмно-синих сделал Далера Кузяева системообразующим футболистом, который в центре поля выполняет огромный объём работы. Россиянин хорош в отборе, активно работает в прессинге и быстро продвигает мяч в линию нападения.

На старте сезона Кузяев часто подключался к атаке и забил два мяча в четырёх турах. Но затем результативность Далера пошла на спад — ни одного результативного действия за последние восемь матчей. Да и команда забила всего 12 голов за 12 туров.

Это связано с решением главного тренера сделать акцент на обороне. «Гавр» стал атаковать меньшими силами, и Кузяев редко подключается к атакам. Весьма вероятно, что россиянин не забьёт в сезоне больше четырёх голов. Ставки на тотал Далера меньше 4.5 мяча принимают за 1.85.

Гасперини ещё вспомнит о Миранчуке

Алексей Миранчук попал в опалу к главному тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. На старте текущего сезона россиянин угодил в глубокий запас, и его перспективы выглядели весьма печально. Но со временем наставник стал выпускать полузащитника на замену.

Поскольку «Аталанта» участвует в Лиге Европы, на основу выпадает серьёзная нагрузка. У футболистов накапливается усталость, подоспели мелкие повреждения и травмы. Вот тут Гасперини и вспомнил о Миранчуке. В последнем туре Серии А перед паузой на игры сборных Алексей провёл на поле весь матч без замены. Это хороший стимул для россиянина.

В текущем сезоне у Миранчука пока нет в активе результативных действий. Но тренер стал больше доверять ему, и возможно, что он будет проводить больше времени на поле и сумеет сделать минимум две результативные передачи. Можно поставить, что Алексей пробьёт тотал больше 1.5 результативной передачи за 2.30 в этом сезоне.

Ставка 1: тотал Головина больше 10.5 мяча в Лиге 1 за 1.85.

Ставка 2: тотал Кузяева меньше 4.5 мяча в Лиге 1 за 1.85.

Ставка 3: тотал Миранчука больше 1.5 результативной передачи в Серии А за 2.30.