В Испании новый король! Джуд Беллингем оставит Роберта Левандовского без награды

Позади меньше половины чемпионата Испании. В числе пяти главных претендентов на звание лучшего бомбардира Примеры находятся Роберт Левандовски, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Альваро Мората и Жерар Морено.

В этой статье мы попробуем предугадать, кто из этих футболистов по итогам сезона станет лучшим бомбардиром испанской Примеры. Основная борьба с высокой долей вероятности развяжется между Левандовским и Беллингемом. Однако начнём с тех, кого букмекеры считают аутсайдерами в этой гонке.

Способен ли Морено сотворить сенсацию?

Начнём с нападающего, который является воспитанником «Вильярреала», за который выступает много лет. На счету Жерара есть несколько отлично проведённых сезонов, по итогам которых он входил в топ-3 лучших бомбардиров Ла Лиги. Однако его всегда опережали футболисты «Барселоны» и «Реала». Поставить на то, что Морено станет лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2023/2024, можно за 15.0.

Причина кроется в том, что «жёлтая подлодка» очень ограничена в ресурсах. За всю историю существования ей ни разу не удалось выиграть чемпионат Испании. После 13 туров «Вильярреал» занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице. Морено за этот период времени забил восемь голов. У форварда хорошо развито голевое чутьё, но без сокомандников должного уровня лучшим ему не стать.

Мората и Гризманн знают своё дело

У нападающих мадридского «Атлетико» Альваро Мораты и Антуана Гризманна на порядок больше шансов стать обладателями звания, чем у Морено. У испанца на счету семь голов, а у француза — восемь. «Матрасники» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от идущей на третьей строчке «Барселоны» составляет два очка, но у них есть матч в запасе.

Больше шансов выиграть награду всё-таки у Гризманна. Дело в том, что Морате нередко докучают проблемы с завершением. Также он часто попадает в офсайд. В последнее время в футболе испанца наблюдается прогресс, но отголоски ранее упомянутых проблем встречаются нередко. Ставки на то, что он станет лучшим бомбардиром Примеры, принимаются с коэффициентом 11.0.

Гризманн — более техничный и креативный футболист, чем Мората. С большой долей вероятности он закончит сезон в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата Испании. Поставить на то, что он займёт первое место, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

У Левандовского проблемы

Что же касается нападающего «Барселоны», то он располагается лишь на пятом месте в списке лучших бомбардиров Испании. После классной результативной серии в игре поляка наметился регресс. Последовала голевая засуха из шести матчей, а также ухудшение положения каталонцев в турнирной таблице.

В матче последнего тура с «Алавесом» Левандовски оформил дубль. Однако после этого нападающий прибыл в расположение сборной на матч заключительного тура квалификации на Евро-2024. Во встрече с Чехией он отыграл все 90 минут, но так и не отметился результативными действиями.

В результате сборная Польши не сумела пройти отбор на турнир. Кроме того, недавно у Роберта возник конфликт с молодым нападающим «Барсы» Ямалом. Левандовски накричал на 16-летнего вингера и не дал ему «пять». В послематчевом интервью форвард заявил, что это была случайность. Поставить на то, что Левандовски во второй раз подряд станет лучшим бомбардиром Ла Лиги, можно за 2.15.

Беллингем — тёмная лошадка

Джуд возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Испании. В 11 матчах он отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник великолепно вписался в стратегию Карло Анчелотти и моментально стал одним из лидеров мадридского «Реала».

Беллингем побил один из рекордов Криштиану Роналду в «Реале». В 10 первых матчах в составе «сливочных» англичанин набрал 12 очков по системе «гол+пас». Он забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Это больше, чем было у португальца в стартовых 10 играх в составе «галактикос» – 11 (10+1).

Беллингем демонстрирует высочайший уровень футбола. Помимо феноменальной игры за «Реал», он является ведущим футболистом национальной команды. Единственное, что плохо — недавно он получил травму плеча. Впрочем, обошлось без серьёзных последствий. Хавбек уже восстановился от повреждения и приступил к тренировкам с командой.

Совсем недавно руководство мадридского «Реала» уволило врача, из-за которого в лазарет угодила добрая половина лидеров клуба. Хочется верить, что больше Джуду не будут докучать травмы. Поставить на то, что Беллингем станет лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2023/2024, можно с коэффициентом 3.50.

Ставка: Джуд Беллингем станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2023/2024 за 3.50.