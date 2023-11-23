«Аль-Наср» — «Аль-Охдуд». Криштиану Роналду голоден как 18-летний

Даже тренер сборной Португалии не может объяснить, почему звёздный форвард никак не успокоится.

24 ноября состоится матч 14-го тура Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд». Начало игры — в 21:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «рыцарей Неджда» можно с коэффициентом 1.12. Шансы клуба из Наджрана оценили в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» 24 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.95. Если забьют «рыцари Неджда», сыграет коэффициент 1.01. Гол команды из Наджрана доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» (24.11.2023)

Возобновляется сезон Про-Лиги в Саудовской Аравии. На 24 ноября запланирован матч между «Аль-Насром» и «Аль-Охдудом», который пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк». Начало игры не ранее 21:00 мск.

Подопечные Луиша Каштру занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе команды 31 очко, а до лидирующего «Аль-Хиляля» не хватает всего четырёх очков. Пусть сезон «рыцари Неджда» начали неудачно, потерпев два поражения подряд, зато после этого больше не проигрывали.

Вот уже как 10 матчей «Аль-Наср» не знает поражений в Про-Лиге. За это время была всего одна ничья – с «Абхой» со счётом 1:1. Подопечные Луиша Каштру забивают больше остальных клубов в чемпионате Саудовской Аравии. Они уже отметились 36 голами. Для сравнения, у лидирующего «Аль-Хиляля» в активе 34 забитых мяча.

В 20 из 36 голов поучаствовал Криштиану Роналду. Он забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. Помогает ему Андерсон Талиска, который записал на свой счёт восемь голов и два ассиста. На протяжении 11 игр кряду «Аль-Наср» пробивает индивидуальный тотал больше 1.5 мяча. Клуб предпочитает атакующий футбол и при этом надёжно отрабатывает в обороне.

Параллельно подопечные Луиша Каштру участвуют в матчах группового этапа Лиги чемпионов АФК. «Аль-Наср» выиграл все четыре встречи с общим счётом 12:6. Он возглавляет таблицу и находится в шаге от выхода в плей-офф. В этом турнире роль лучшего голеадора взял на себя Талиска – шесть мячей, а Роналду забил три гола.

Победная серия в Про-Лиге у «рыцарей Неджда» насчитывает четыре встречи. Криштиану высказался, что команда сохраняет вкус побед и должна продолжать в том же духе. В перерыве на международные встречи Роналду принял участие в двух играх квалификации на Евро-2024. В них он забил гол и отдал результативную передачу.

Главный тренер сборной Португалии недавно сказал, что ему трудно понять и объяснить, как 38-летний Криштиану испытывает голод 18-летнего футболиста. Действительно, легендарный нападающий провёл за национальную команду больше матчей, чем любой другой игрок, но продолжает приносить пользу.

«Аль-Охдуд» можно назвать полной противоположностью «Аль-Насру». Команда из города Наджран занимает 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Она набрала всего 10 очков в 13 встречах текущего сезона Про-Лиги. Клуб выиграл только три матча, забил 10 голов, а пропустил 20.

Недавно у «Аль-Охдуда» была серия из четырёх поражений. За это время он проиграл «Аль-Хилялю» (0:3), «Аль-Фейхе» (1:2), «Дамаку» (0:2) и «Абхе» (2:3). В защите клуб был настолько плох, что каждый раз пропускал минимум два мяча. Прервать череду неудач удалось победой в последней встрече. «Аль-Охдуд» обыграл «Аль-Хазм» со счётом 2:1. При этом команда получила удаление, но смогла выйти вперёд в добавленное к игре время.

Несмотря на очень плохие показатели, «Аль-Охдуд» не проигрывал в этом сезоне Про-Лиги с разницей более чем в два мяча. «Аль-Наср» побеждал разгромно только в 3 из 13 матчей чемпионата Саудовской Аравии. Предположим, что после перерыва команды будут испытывать некоторые сложности и, доверившись статистике, поставим на победу «Аль-Насра» в два или три мяча за 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» 24 ноября 2023 года

Подопечные Луиша Каштру пребывают в отличной форме, они близки к тому, чтобы обойти «Аль-Хиляль» и занять первое место в таблице Про-Лиги. Великолепный сезон проводит Криштиану Роналду, лидирующий в гонке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» не может похвастаться наличием топовых футболистов в составе или фантастическими результатами. Команда находится в зоне вылета, но её оборона выглядит небезнадёжной. Гости не проигрывали в этом сезоне с разницей больше чем в два мяча. Отсюда ставка на победу хозяев с разницей в два или три гола.

Ставка: победа «Аль-Насра» с разницей в 2-3 гола за 2.40.