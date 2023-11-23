«Зенит» — «Сочи». Сергей Семак настигает Владимира Ивича

Главному тренеру петербуржцев нет дела до проблем соперника, ведь продолжается погоня за «Краснодаром».

25 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи». Начало – в 15:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.31. Успех сочинцев оценивается в 9.10. На ничью дают коэффициент 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» 25 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Зенит» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол сочинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» (25.11.2023)

Игра 16-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» начнётся 25 ноября на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток раздастся в 15:15 мск.

Петербуржцы начинают второй круг сезона РПЛ с отставанием от лидирующего «Краснодара» в два очка. Пауза на матчи сборных должна была помочь Сергею Семаку оценить ошибки, допущенные на старте, и найти пути их скорейшего исправления.

Сине-бело-голубые находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Они выиграли девять встреч и три завершили вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Зенит» провёл семь игр, в которых одержал четыре победы.

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Сергея Семака демонстрируют прогресс. Они победили «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0), а с «Краснодаром» сыграли вничью (1:1). Матч «Зенита» с «быками» состоялся в минувшем туре в Санкт-Петербурге и полностью оправдал статус одного из главных событий.

Команды продемонстрировали умение держать плотную оборонительную линию и атаковать большими силами в позиционном нападении. Счёт во втором тайме открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, но форвард «Зенита» Матео Кассьерра быстро восстановил равновесие.

Прогресс колумбийского нападающего впечатляет. Когда Малком перебрался в клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», Семак стал больше доверять Кассьерре. Видимо, не зря. Форвард использовал свой шанс удачно.

Колумбиец возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России. В активе Кассьерры 12 забитых мячей и одна результативная передача. У него хорошие шансы выиграть гонку, если «Зенит» не будет в зимнее трансферное окно покупать топового нападающего.

Судя по интервью Сергея Семака, его больше волнует вратарская позиция. Российский специалист рассказал, что вряд ли получится купить классного голкипера и придётся ждать, пока кто-то из перспективных футболистов из академии вырастет до уровня «Зенита».

«Сочи» находится в системном кризисе. Аутсайдер РПЛ выиграл лишь один из последних пяти матчей в первенстве. Он остаётся на 16-м месте в таблице с 10 очками в активе. За этот отрезок он победил «Урал» (4:1), завершил вничью встречу с «Динамо» (3:3), а уступил «Зениту» (0:2), «Пари НН» (0:1) и «Рубину» (0:2).

Стоит отметить отсутствие дисциплины в команде. Во встрече с бело-голубыми на поле бушевали страсти, которые привели к удалению центрального защитника «Сочи» Марсело Алвеса и главного тренера Александра Точилина. В минувшей игре с «Рубином» два предупреждения получил Кирилл Кравцов. Тем не менее после жалобы клуба в ЭСК комитет признал ошибку арбитра в эпизоде со второй жёлтой карточкой сочинца.

Спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что в Сочи может приехать Владимир Вайсс и взять на себя управление командой. Главный тренер братиславского «Слована» в интервью не дал точного ответа касаемо этого варианта развития своей карьеры.

Петербуржцы намного сильнее аутсайдера РПЛ, находящегося в кризисе. В текущем состоянии «Сочи» ничего не сможет противопоставить фавориту. Отметим, что сочинцы проиграли семь из восьми выездных встреч текущего сезона РПЛ. Рассмотрим ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 25 ноября 2023 года

В последней очной встрече «Зенит» победил «Сочи» со счётом 2:0. Петербуржцы набрали отличную форму и продолжают погоню за «Краснодаром». Осечка в домашнем матче с аутсайдером может стать фатальной в борьбе за первое место, поэтому тренерский штаб постарается настроить команду. Предлагаем поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 1.93.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.93.