ЦСКА — «Динамо». Чалову помогут советы Головина

Фёдор рассказал, что во время матчей со сборной Александр даёт много полезных подсказок. У футболиста «Монако» есть чему поучиться.

25 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.23. Успех бело-голубых оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 25 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (25.11.2023)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутреннюю арену. 25 ноября состоятся четыре встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» в московском дерби померяются силами ЦСКА и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В последних 10 матчах в чемпионате России ЦСКА не потерпел ни одного поражения. Однако многовато ничейных результатов — семь. Победили красно-синие прибавившую «Балтику» (1:0), лидирующий «Краснодар» (1:0) и «Пари НН» (3:2). Таким образом, они расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Результаты не из лучших, но стоит отметить, что бóльшую часть очков армейцы потеряли в гостях. На домашней арене они сыграли вничью только с «Зенитом» (1:1) и находившимися на подъёме «Крыльями Советов» (2:2). С выездами у подопечных Владимира Федотова ещё с прошлого сезона наблюдаются проблемы.

А вообще, 57-летний специалист заслуживает уважения и особой похвалы. Несмотря на отсутствие глубины состава, ЦСКА демонстрировал очень приятный глазу атакующий футбол и цеплялся за очки. Даже травмы важных футболистов — Игоря Дивеева и ставшего основообразующим Максима Мухина — не выбили команду из колеи.

Федотов очень грамотно использует ресурсы. Он постепенно развивает молодёжь, но при этом в отличном тонусе пребывают многолетние лидеры. Отдельного внимания заслуживает дуэт Фёдора Чалова и Антона Заболотного. На двоих в 15 встречах в чемпионате России они забили 12 мячей.

Также стоит отметить отличную игру Игоря Акинфеева. Несмотря на возраст, 37-летний вратарь продолжает демонстрировать высочайший уровень игры и регулярно выручает команду. Небольшой международный перерыв точно не повредит армейцам. У футболистов было время перевести дух и восстановить запасы энергии.

У «Динамо» дела складываются похожим образом, но с некоторыми немаловажными нюансами. В последних восьми турах в РПЛ оно победило только угодивший в чёрную полосу «Урал» (2:1) и сбавивший ход «Оренбург» (2:0). Также бело-голубые уступили «Спартаку» (0:1). Всё остальное — ничейные результаты.

Учитывая то, что у «Динамо» практически в два раза больше резервов, чем у ЦСКА, такие показатели трудно назвать хорошими. Незамеченным не остался регресс клуба и для Валерия Карпина. На недавние товарищеские сборы наставник национальной команды не вызвал ни одного футболиста бело-голубых.

Всё потому что в выступлениях подопечных Марцела Лички нет стабильности. Из позитивных моментов можно выделить лишь то, что Константин Тюкавин сумел прервать голевую засуху и снизить давление. Он отметился забитыми мячами во всех четырёх последних официальных матчах.

Марцел Личка увидел плюс в том, что в состав сборной не отправился ни один футболист «Динамо». Чешский специалист выразил надежду, что будет повеселее на тренировках. Во время перерыва его подопечные сыграли с любительским клубом 2DROTS.

Личка сам появился на поле, но сыграл всего девять минут. Как ни странно, отрезок получился одним из лучших в исполнении бело-голубых. По итогу они уступили 2DROTS по количеству нанесённых ударов и одержали победу с минимальным перевесом в счёте — 2:1.

В этом сезоне армейцы только один раз встречались с «Динамо». Причём было это в начале сезона, когда Игорь Акинфеев пребывал в лазарете. Замещал его молодой Владислав Тороп. В том матче ЦСКА выступал на выезде. Думается, на домашнем стадионе он сумеет отомстить бело-голубым.

Поставить на то, что подопечные Владимира Федотова как минимум не проиграют, и тотал меньше 3.5 мяча можно в «Фонбет» с коэффициентом 2.02. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. На осеннем отрезке сезона у бело-голубых наблюдаются серьёзные проблемы с завершением атак. Только в трёх из восьми последних матчей они сумели забить больше одного мяча.

С другой стороны, и сами бело-голубые за этот период времени только один раз пропустили больше одного мяча — во встрече с «Сочи» (3:3), на выезде. По большей степени это заслуга голкиперов — Антона Шунина и Игоря Лещука. Они очень много выручали.

К тому же Фёдор Чалов успешно сыграл в товарищеском матче с Кубой вместе с Головиным. Он рассказал, что Александр даёт дельные советы не только ему, но и всей сборной. Возможно, именно они помогут ему прибавить в следующих матчах.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» 25 ноября 2023 года

В победу ЦСКА верится больше. Солидное преимущество ему даёт поддержка родных трибун. Несмотря на сильно ограниченные резервы, Владимир Федотов прекрасно справляется со своей работой. «Динамо», в свою очередь, последний отрезок сезона проводит не лучшим образом. Оно часто теряло очки, хотя в соперниках не всегда были сильные команды. В то же время много голов не ждём. У обоих клубов надёжные голкиперы, а также периодически наблюдаются проблемы с реализацией. Отсюда ставка на то, что ЦСКА не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.02 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

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