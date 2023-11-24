«Ман Сити» — «Ливерпуль». Холанд и Салах создадут интригу

25 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.70. Успех «красных» оценён в 4.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (25.11.2023)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. 25 ноября состоится интереснейшая встреча, которая откроет программу 13-го тура АПЛ. На стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ. В 12 турах они уступил только «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1), а также сыграли вничью с «Челси» (4:4). За этот период времени подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили только 12 мячей, а забили 32 — больше всех.

13 голов записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Также он отметился тремя результативными передачами. Ещё норвежец забил четыре гола в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых «Манчестер Сити» уверенно победил «Црвену Звезду» (3:1), «Лейпциг» (3:1) и «Янг Бойз» (3:1 и 3:0).

Недавно Холанд заставил болельщиков волноваться. Он пропустил матч 10-го тура квалификации на Евро-2024 с Шотландией (3:3) из-за травмы. Однако авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал информацию, свидетельствующую о том, что лучший бомбардир «горожан» получил несерьёзное повреждение и успеет восстановиться к игре с «Ливерпулем».

Холанд является лидером по количеству нанесённых ударов, включая заблокированные, среди всех игроков АПЛ в этом сезоне. На счету норвежца 46 ударов — на восемь больше, чем у идущего на втором месте нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Мерсисайдцы занимаются вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от «Манчестер Сити» составляет всего одно очко. В 12 матчах «красные» уступили только «Тоттенхэму» (1:2). Матч запомнился грубой судейской ошибкой, двумя удалениями в составе гостей и скандалом.

Вничью подопечные Юргена Клоппа сыграли с «Челси» (1:1), «Брайтоном» (2:2) и «Лутоном» (1:1). За этот отрезок времени они пропустили только 10 мячей, а забили 27. В 14 (10+4) из них принял непосредственное участие Мохамед Салах. Оформив дубль в матче последнего тура с «Брентфордом» (3:0), он достиг отметки в 200 голов в составе английских команд.

По итогам октября египтянин был признан лучшим игроком АПЛ. Также он забил два мяча в четырёх матчах в Лиге Европы. «Ливерпуль» уступил только «Тулузе» (2:3) на выезде. Победил он ЛАСК (3:1), «Юнион» (2:0) и «Тулузу» (5:1). Таким образом, клуб расположился на первом месте в турнирной таблице.

Также Салах забил четыре мяча в игре 1-го тура отборочного турнира на ЧМ-2026 с Джибути (6:0). Тренер «Брентфорда» Томас Франк выразил мнение, что египтянин является лучшим игроком АПЛ. Он отметил, что у футболиста невероятный уровень игры. Наставник подчеркнул, что если у вас есть такой спортсмен, то он обязательно будет проблемой для соперника.

Помимо Холанда и Салаха, на подъёме находятся многие другие футболисты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». У «горожан» шикарную форму набрали Бернарду Силва и Хулиан Альварес, а в составе «красных» выделяются Дарвин Нуньес и Диогу Жота. Однако у соперничества норвежца и египтянина наверняка будет особый градус. Они возглавляют список лучших бомбардиров АПЛ.

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможными. Обе команды набрали отличный ход и преуспевают в различных турнирах. Наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.80 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Семь из восьми последних очных встреч закончились именно так. Другая проходила на «Энфилде».

Немного больше шансов на победу у «Манчестер Сити». Однако Юргену Клоппу неоднократно удавалось переигрывать Хосепа Гвардиолу. Только в трёх из девяти последних личных встреч «красные» проиграли. Кстати, с момента назначения испанца на должность главного тренера «горожане» набрали 653 очка в АПЛ — на 51 больше, чем у ближайшего преследователя как раз в лице «Ливерпуля».

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября 2023 года

Команды во всём идут практически на равных. У «Манчестер Сити» есть небольшое преимущество, но это не повод списывать «Ливерпуль» со счетов. «Горожане» и мерсисайдцы очень много забивают. На двоих они забили без малого 50 голов, а ведь не прошла ещё даже треть сезона АПЛ. Лидеры клубов находятся в замечательной форме и регулярно радуют результативностью. Думаем, сыграет «обе забьют» и верх по голам. История очных встреч только за такой исход. Сделать ставки на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча можно в «Фонбет» за 1.80, а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

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