«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Брандт идёт по стопам Холанда

25 ноября состоится матч 12-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.26. Успех «жеребят» оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Боруссия» М 25 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Боруссия» М (25.11.2023)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. На 25 ноября запланировано шесть встреч 12-го тура чемпионата Германии. В одной из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» примет «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В 11 встречах в чемпионате Германии дортмундцы уступили только «Баварии» (0:4) и располагающемуся на третьей строчке в турнирной таблице «Штутгарту» (1:2), на выезде. Также они сыграли вничью с «Бохумом» (1:1), «Хайденхаймом» (2:2) и франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3).

Результаты не лучшие, но попутно подопечные Эдина Терзича преуспевают в Лиге чемпионов. Они возглавляют таблицу группового этапа турнира. В четырёх матчах жёлто-чёрные уступили только «ПСЖ» (0:2), на выезде. Также они сыграли вничью с «Миланом» (0:0). Победили «Ньюкасл» (1:0 и 2:0).

Кроме того, дортмундцы преуспевают в Кубке Германии. Они вышли в 1/8 финала турнира, победив на предыдущих стадиях «Шотт» (6:1) и «Хоффенхайм» (1:0). В 17 встречах «шмели» пропустили 20 мячей, а забили 31. Шесть из них записал на свой счёт Юлиан Брандт. Также он отметился четырьмя результативными передачами.

Недавно появилась информация о том, что Брандтом интересуются лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». На фоне разговоров о переходе полузащитника в один из английских клубов высказался и бывший легендарный футболиста Карл-Хайнц Румменигге. Он поделился мнением, что трансферная политика дортмундской «Боруссии» вредит Бундеслиге.

Румменигге отметил, что трансферы Холанда в «Манчестер Сити», Джуда Беллингема в мадридский «Реал» и Джейдена Санчо в «Манчестер Юнайтед» — это потеря не только для «шмелей», но и для всей лиги. В чём-то он прав. Сохрани дортмундцы этих футболистов, и уровень конкуренции в первенстве был бы куда выше.

С другой стороны, Беллингем и Холанд раскрылись во всей красе уже после ухода из дортмундской «Боруссии». В составе «шмелей» футболисты хорошо проявили себя, но, несмотря на их старания, команда не выиграла Бундеслигу и не смогла преуспеть на международной арене. Для Брандта переход в «Арсенал» или «Ньюкасл» однозначно будет повышением уровня, а также шансом в полной мере заявить о себе.

Мёнхенгладбахская «Боруссия», в свою очередь, в 11 встречах в чемпионате Германии одержала только три победы. Причём обыграли подопечные Херардо Сеоане располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Бохум» (3:1), «Хайденхайм» (2:1) и «Вольфсбург» (4:0).

Также чёрно-бело-зелёные четыре раза сыграли вничью. Уступили они «Байеру» (0:3), «Баварии» (1:2), «Лейпцигу» (0:1) и «Кёльну» (1:3). Таким образом, «жеребята» расположились на девятом месте. Минувший сезон они также закончили в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» является одним из самых титулованных и успешных клубов Германии, но последние несколько лет её сильно штормит. Частые смены тренеров, нехватка резервов и плохой тонус лидеров — всё это привело к тому, что команда превратилась в нестабильного середняка.

В 11 встречах в чемпионате Германии чёрно-бело-зелёные забили столько же, сколько пропустили — 23 мяча. В нападении у них более-менее порядок, но вот в обороне качества явно не хватает. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится победа дортмундской «Боруссии» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.84.

Восемь из девяти последних очных встреч, проходивших на стадионе «Сигнал Идуна Парк», закончились именно так. Ещё в одной дортмундцы выиграли со счётом 1:0. Более того, в четырёх из девяти этих матчей чёрно-жёлтые одержали разгромные победы, а ещё в двух — крупные.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Боруссия» М 25 ноября 2023 года

Домашние стены дают дортмундской «Боруссии» большое преимущество. Полагаем, она одержит результативную победу. У мёнхенгладбахской «Боруссии» хорошо поставлена игра в атаке, но в защите проходной двор. Результаты и история очных встреч предвосхищают победу «шмелей» и изобилие голов.

Ставка: победа дортмундской «Боруссии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.