«Рубин» — «Факел». Сергей Ташуев сделал воронежцев бесстрашными

26 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.05. Шансы воронежцев оценили в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Факел» 26 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Рубин» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют казанцы, сыграет коэффициент 1.30. Гол воронежцев доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (26.11.2023)

Чемпионат России перевалил уже за экватор. На 26 ноября запланированы четыре встречи 16-го тура. В одной из них «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» будет принимать «Факел». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

«Рубиновые», вероятнее всего, свою задачу на сезон выполняют. Команда вернулась в РПЛ, но начала с неудовлетворительных результатов. Однако постепенно подопечные Рашида Рахимова стали прибавлять и после 15 туров располагаются на восьмой строчке. Они опережают зону прямого вылета на 10 очков, имея в активе – 22.

Всего в этом розыгрыше «Рубин» выиграл шесть матчей, а четыре завершил вничью. Беспроигрышная серия казанцев в РПЛ насчитывает пять встреч. За это время они победили «Ахмат» (1:0), «Балтику» (1:0), «Урал» (1:0) и «Сочи» (2:0). Вничью завершилась только игра с ЦСКА – 0:0.

Подопечные Рашида Рахимова стали надёжнее действовать в обороне, переключились с атакующего режима на более оборонительный, что привело к улучшению их положения, а также результатов. За пять последних матчей РПЛ ни одного пропущенного гола. Клуб довольствуется победами «малой кровью», и ему этого достаточно.

Недавно защитник «Рубина» Рустамжон Ашурматов лестно высказался о главном тренере. Он назвал Рахимова жёстким и требовательным, а также восхитился тем, что он иногда говорит на его родном языке – узбекском. В свою очередь, бывший футболист клуба Навас похвалил наставника за хороший первый круг. По его словам, Рахимов умело моделирует игру с теми ресурсами, которые у него есть.

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея отставание от «Рубина» на три очка. Команда преобразилась в последних матчах и стала чаще добывать нужный результат. Благодаря этому она находится в семи очках от зоны прямого вылета в Первую лигу. Всего в текущем розыгрыше воронежцы выиграли пять матчей, уступив в шести.

Беспроигрышная серия «огнеопасных» в РПЛ длится на протяжении шести встреч. За это время они победили «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:1), «Спартак» (2:0), «Ахмат» (2:1), а также сыграли вничью с «Динамо» (0:0) и ЦСКА (1:1). Сразу бросается в глаза уровень соперников, с которыми ограниченные в ресурсах воронежцы набирали очки. Три московских клуба получили достойный отпор.

Хороших результатов «Факел» стал добиваться после того, как пост главного тренера занял Сергей Ташуев. Он быстро привык к команде, выстроил свою тактическую схему, и его действия стали приносить пользу. И это при том, что, по словам генерального директора клуба, у воронежцев самый маленький бюджет в РПЛ. Недавно он высказался с похвалой в сторону своей команды. Роман Асхабадзе заявил, что, несмотря на это, «огнеопасные» вышли в РПЛ, удержались в минувшем розыгрыше и первую половину этого сезона завершили на пятёрку.

Сам Сергей Ташуев высказался, что продолжает работать с футболистами над ментальностью. Он учит их ставить более высокие цели, поднимать планку и демонстрировать такую же самоотдачу, как в первой половине розыгрыша РПЛ. В преддверии 16-го тура он сказал, что «Рубин» – непростой соперник и находится на ходу, но «Факел» никого не боится!

Встреча между этими командами обещает быть очень напряжённой и тяжёлой. «Рубин» и «Факел» на хорошем ходу, они не собираются останавливаться на достигнутом. Однако список последних результатов гораздо интереснее и смелее у воронежцев. Мы рекомендуем поставить на то, что «огнеопасные» не проиграют за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Рубин» — «Факел» 26 ноября 2023 года

Обе команды достойны похвалы за результаты в последних матчах. Они ведут беспроигрышную серию и очень надёжно действуют в обороне. Вот только у «Факела» была более серьёзная проверка на прочность, и подопечные Ташуева её прошли. Они не уступили трём сильным московским клубам. Высока вероятность, что голов будет немного, а «рубиновые» и «огнеопасные» не станут рисковать, больше внимания уделяя защите. Поэтому предлагаем ставку на то, что воронежцы не проиграют за 1.80.

Ставка: «Факел» не проиграет за 1.80.