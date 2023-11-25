«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Чёрная полоса Постекоглу затянется

26 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.40. Успех «львов» оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 26 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» (26.11.2023)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. 26 ноября состоятся две встречи 13-го тура АПЛ. В самой ранней из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне померяются силами местный «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Шпоры» долгое время возглавляли турнирную таблицу АПЛ, но поражения в двух последних турах ухудшили их положение. Уступили лилово-белые сначала «Челси» (1:4), а затем «Вулверхэмптону» (1:2). В результате они спустились на четвёртую строчку. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два очка.

Сумеет ли Ангелос Постекоглу вернуть команду в прежнее русло? Инновационный подход наставника приносил отличные плоды. Австралиец трижды подряд получил награду лучшему тренера месяца, что до него удавалось лишь трём специалистам — Антонио Конте, Юргену Клоппу и Хосепу Гвардиоле.

Сбила лондонскую команду с пути прогресса встреча с «Челси». К 30-й минуте «шпоры» вели со счётом 1:0, но затем красные карточки получили их ведущие защитники — Кристиан Ромеро и Дестини Удоджи. Встречу с «Вулверхэмптоном» они пропустили ввиду дисквалификации.

В игре с «волками» «шпоры» потеряли очки не менее обидно. Они владели инициативой бóльшую часть матча, но пропустили два мяча в компенсированное к игре время. Постекоглу в оправдание отметил, что было очень много изменений в составе. Он подчеркнул: три из четырёх защитников вышли на поле вместе практически в первый раз.

Травмы очень сильно портят жизнь «Тоттенхэму». В лазарете пребывают ряд важных игроков — Ришарлисон, Иван Перишич, Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон. Выбывание англичанина из состава — наиболее болезненный удар по «шпорам». В 11 матчах в АПЛ полузащитник забил три мяча и отдал пять результативных передач.

По итогам августа Мэддисон был признан лучшим игроком АПЛ. Всё шло как по маслу до матча с «Челси», в котором также получил травму ван де Вен. Постекоглу выразил опасение, что Джеймс выбыл до конца календарного года. Тренер отметил, что с футболистом всё не очень хорошо.

Для «Астон Виллы» это неплохой шанс зацепиться за очки и обойти «шпор». Подопечные Унаи Эмери располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от «Тоттенхэма» составляет одно очко. А ведь до того, как испанец занял должность главного тренера, клуб шёл неподалёку от зоны вылета.

Вклад Эмери в успехи трудно переоценить. Благодаря его стараниям игра команды из Бирмингема сильно изменилась в положительную сторону. «Львы» стали увереннее контролировать мяч и чаще радовать результативностью. В 12 встречах «Астон Вилла» забила 29 мячей — больше только у лидирующего «Манчестер Сити».

Единственной, но немаловажной проблемой «львов» являются выезды. В этом сезоне они лучше всех выступают на домашней арене. Во всех 13 последних встречах в чемпионате Англии дома «Астон Вилла» одержала победы, в частности в игре 36-го тура минувшего розыгрыша первенства с «Тоттенхэмом» (2:1). За этот период времени она забила 37 мячей, а пропустила только семь.

В шести же встречах в АПЛ в гостях подопечным Унаи Эмери удалось обыграть только замыкающий турнирную таблицу «Бёрнли» (3:1) и «Челси» (1:0). Также «бордовые» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Уступили они «Ньюкаслу» (1:5), «Ливерпулю» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:2).

После игры с «лесниками» Унаи Эмери заявил, что намерен взять вину за поражение на себя. Он пообещал провести работу над ошибками и исправить возникающие у команды из Бирмингема проблемы на выезде. Что ж, посмотрим, удастся ли опытному специалисту исправиться.

Предлагаем сделать ставку на Х2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.97. На выезде «львы» результативностью не блещут. В шести матчах в АПЛ в гостях они забили только шесть мячей. От «Тоттенхэма», лишившегося лидеров атаки, тем более не ждём много голов. Кроме того, только в 1 из 27 последних очных встреч команды на двоих забили больше четырёх мячей.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 26 ноября 2023 года

«Тоттенхэм» терпит очень болезненные кадровые потери. В матче последнего тура с «Вулверхэмптоном», несмотря на вынужденные эксперименты, «шпоры» выступили неплохо. Однако этого не хватило для того, чтобы избежать поражения. «Астон Вилла» — гораздо более серьёзный соперник, чем располагающиеся в середине турнирной таблицы «волки». Полагаем, Эмери приведёт работу над ошибками и в этот раз в гостях его подопечные не провалятся.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.