«Нант» — «Гавр». Далер Кузяев поймал удачу за хвост

Россиянин и его команда держатся неплохо для своих ресурсов.

26 ноября состоится матч 13-го тура Лиги 1 «Нант» — «Гавр». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «канареек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «небесных» оценивается в 3.70. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Нант» — «Гавр» 26 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Нант» — «Гавр» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен за 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Нант» — «Гавр» (26.11.2023)

Игра 13-го тура Лиги 1 «Нант» — «Гавр» пройдёт 26 ноября на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск. Лидер «небесных» Далер Кузяев вернулся в команду из командировки в сборную России, чтобы помочь продлить беспроигрышную серию.

Тёмно-синие выступают в сезоне очень хорошо. После 12 туров они набрали 15 очков и находятся на седьмом месте в таблице. «Гавр» в последних пяти встречах Лиги 1 победил только «Тулузу» (2:1), завершил вничью игры «Лансом» (0:0), «Метцем» (0:0) и «Монако» (0:0), а уступил «Марселю» (0:3). Отметим, что на этом отрезке «небесные» пропустили всего четыре мяча.

В минувшем туре «Гавр» наглядно продемонстрировал умение сдерживать креативных нападающих соперника, связав по рукам и ногам линию атаки «Монако». Александр Головин, Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер всё время находились под плотной опекой соперника.

Мало того, перед финальным свистком тёмно-синие упустили реальный шанс победить. Арбитр назначил пенальти в ворота Филиппа Кёна, но Самуэль Грандсир не сумел переиграть голкипера монегасков, промахнувшись.

Далер Кузяев провёл на поле 90 минут и был полезен. По заданию главного тренера «Гавра» Луки Элснера россиянин больше отрабатывает в обороне и активно участвует в командном прессинге. Отметим, что «небесные» в последних встречах уделяют большое внимание обороне.

После матча «Монако» и «Гавра» Александр Головин и Далер Кузяев дали совместное интервью. Россияне назвали игру интересной для болельщиков, а итоговую ничью (0:0) – справедливым результатом.

В минувшем туре «Нант» на выезде проиграл «Метцу» со счётом 1:3. Встреча сразу пошла по негативному для «канареек» сценарию. Они пропустили быстрый гол и были вынуждены рисковать, атакуя большими силами.

«Нант» слабо провёл три последних матча в Лиге 1. Он проиграл «Лансу» (0:4), «Реймсу» (0:1) и «Метцу» (1:3). Стоит отметить совершенно обоснованное недовольство тренерского штаба действиями линии обороны и голкипера. В 12 встречах Лиги 1 «канарейки» пропустили 23 мяча. Это худший результат в Лиге 1 — даже у аутсайдера «Лиона» крепче защита (19 голов).

Пока «Нант» держится на девятой строчке турнирной таблицы за счёт результативной игры в атаке — 17 забитых мячей. Большой вклад в это внесли Мостафа Мохамед (пять забитых мячей) и Мозес Саймон, в активе которого три гола и четыре ассиста.

Дома подопечные Пьера Аритуи действуют нестабильно. Они пытаются доминировать через контроль мяча, но соперники, хорошо умеющие контратаковать на свободном пространстве, легко преодолевают защиту «Нанта» и создают опасные моменты возле его ворот.

Главный тренер «небесных» Лука Элснер сумел найти оптимальное сочетание в защите. Как ни старалась сильная линия нападения «Монако», но не сумела забить гол тёмно-синим. «Нант» находится не в лучшем состоянии, что подтверждают три поражения подряд, поэтому предположим, что «Гавр» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.24.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Гавр» 26 ноября 2023 года

«Гавр» хорошо подготовился к Лиге 1 и набирает очки. Если подопечные Луки Элснера продолжат внимательно отрабатывать в защите, то они смогут избежать борьбы за выживание. В свою очередь, «Нант» нестабилен и тяжело играет с хорошо организованными командами. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «небесные» не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.24.

Ставка: «Гавр» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.