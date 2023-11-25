«Реал Сосьедад» — «Севилья». Захарян должен больше работать

Россиянин готов выйти в старте на матч с «Севильей», но Альгуасиль, скорее всего, выпустит его на замену. Команде важна победа.

26 ноября состоится матч 14-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Севилья». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех красно-белых оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Севилья» 26 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад» (26.11.2023)

В ожидании матчей 5-го тура группового этапа еврокубковых турниров сосредоточимся на внутренних аренах. 26 ноября состоятся четыре встречи 14-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

В последних восьми турах в чемпионате Испании бело-голубые уступили только мадридскому «Атлетико» (1:2) и «Барселоне» (0:1). Также они сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2). В каждой из этих игр бело-голубые потеряли очки очень обидно. Они смотрелись ничуть не хуже соперников, но пропустили в самой концовке.

Победили подопечные Иманола Альгуасиля «Хетафе» (4:3), «Валенсию» (1:0), «Атлетик» из Бильбао (3:0), «Мальорку» (1:0) и «Альмерию» (3:1). Таким образом, они расположились на шестом месте в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Бетиса» совсем небольшой — одно очко.

Впрочем, помимо неплохих результатов в Ла Лиге, команда из Сан-Себастьяна преуспевает в Лиге чемпионов. Она уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Реал Сосьедад» сначала сыграл вничью с «Интером» (1:1), а затем победил «Зальцбург» (2:0) и «Бенфику» (1:0 и 3:1).

Понемногу бело-голубые обретают всё бóльшую глубину состава. Постепенно адаптируется приобретённый ими у московского «Динамо» летом полузащитник Арсен Захарян. Пока что на его счету только две предголевые передачи, но в матче последнего тура Примеры с «Альмерией» он оставил после себя хорошее впечатление.

В той встрече россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле пока что рекордное для себя количество игровых минут в Ла Лиге — 74. В преддверии грядущей игры пресс-служба «Реала Сосьедад» заявила, что Захарян работает с товарищами по команде и готов вновь выйти в основе, если тренер решит его выпустить.

У «Севильи» дела идут не так здорово, как у клуба из Сан-Себастьяна. В 12 матчах в чемпионате Испании она одержала только две победы. Из-за неудовлетворительных результатов руководство красно-белых решило отправить в отставку Хосе Луиса Мендилибара, который помог клубу в прошлом сезоне выиграть Лигу Европы.

Новым главным тренером «нервионцев» стал Диего Алонсо. Поражений стало меньше, но побед по-прежнему нет. В последних четырёх турах в Примере севильцы сыграли вничью с «Реалом» (1:1), идущим на 16-м месте «Кадисом» (2:2), располагающейся в зоне вылета «Сельтой» (1:1) и «Бетисом» (1:1).

В результате «Севилья» спустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице первенства. Кроме того, в последних двух турах группового этапа Лиги чемпионов подопечные Диего Алонсо уступили «Арсеналу» (1:2 и 0:2). В ответной игре, на выезде, они нанесли всего лишь один удар по воротам соперника.

В послематчевом интервью уругвайский специалист признался, что команда показала далёкую игру от той, к которой стремилась. Диего Алонсо старается раскрыть молодые таланты «нервионцев», но пока что успехи так себе. Поставить на победу «Реала Сосьедад» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Рассчитывать на постоянные появления Захаряна в основе пока рано. Для этого ему нужно много и усердно работать. Одно дело игра с замыкающей турнирную таблицу «Альмерией», и совсем другое – матч с победителем Лиги Европы. Да, у красно-белых проблемы, но недооценивать их не стоит.

Гораздо выше вероятность того, что Захарян выйдет в стартовом составе в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ из Эйндховена, который состоится через несколько дней после встречи с «Севильей». Для бело-голубых он будет иметь меньшую важность, ведь выход в плей-офф уже обеспечен. Альгуасиль сможет поэкспериментировать вдоволь.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Севилья» 26 ноября 2023 года

У «Реала Сосьедад» лучше результаты как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции. Он постепенно прибавляет благодаря грамотному руководству Альгуасиля. Бело-голубые демонстрируют очень слаженную командную игру и лишь изредка обидно теряют очки. На домашнем стадионе они наверняка победят пребывающую в чёрной полосе «Севилью». Смена тренера не сильно помогает «нервионцам». Даже с аутсайдерами у них возникают трудности.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за коэффициент 1.78.