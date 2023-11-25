«Ювентус» — «Интер». Дерби Италии останется за Индзаги

Прагматичный футбол «старой синьоры» призван приносить результат, но зацепиться за очки в этой игре будет трудно.

26 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех туринцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» (26.11.2023)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. В Серии А на 26 ноября запланировано пять встреч 13-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Старая синьора» располагается на второй строчке в турнирной таблице. В 12 турах она уступила только «Сассуоло» (2:4), а также сыграла вничью с «Болоньей» (1:1) и «Аталантой» (0:0). За этот период времени туринцы забили 19 голов. Немного, но и сами пропустили всего лишь семь мячей.

Прагматичный футбол Массимилиано Аллегри был эффективен и в минувшем розыгрыше первенства. Если бы «бьянконери» не лишили 10 очков из-за скандальной истории с финансовыми махинациями, они закончили бы сезон в зоне Лиги чемпионов.

Аллегри заслуживает особой похвалы. Да, далеко не всем симпатизирует демонстрируемая «старой синьорой» игра, но она регулярно приносит результат. Добился этого специалист благодаря отлаженной дисциплине и качественно поставленной игре в полузащите.

За последние несколько лет качество защиты «Ювентуса» заметно снизилось. У него больше нет таких высококлассных защитников, как Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Маттейс де Лигт. Однако Аллегри нашёл способ решить проблему. Он просто ориентировал игру полузащиты на оборону.

Креатива стало намного меньше, но зато «старая синьора» теперь очень редко пропускает. Хотя также это связано с тем, что отличную форму набрал Войцех Щенсны. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, в которых пропустил только шесть мячей. За этот отрезок времени голкипер совершил 22 сейва.

Вопрос только в том, не сломаются ли механизмы Аллегри в матче с соперником, который лучше во всём. «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Отрыв от «Ювентуса» составляет два очка. В 12 турах «нерадзурри» уступили только «Сассуоло» (1:2), а также сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).

Складывается впечатление, что в обоих случаях миланцы попросту недооценили соперников. За этот период времени они пропустили только шесть мячей — меньше всех. Забили подопечные Симоне Индзаги 29 голов — больше всех. 12 из них записал на свой счёт Лаутаро Мартинес. Также он отдал одну результативную передачу.

Велика вероятность, что в ближайшее время аргентинец продлит контракт с «Интером». Гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта выразил мнение, что переговоры будут лёгкими. Он подчеркнул, что Мартинес неоднократно изъявлял желание остаться в клубе на долгие годы.

По итогам минувшего сезона Лаутаро вместе со «змеями» добрался до финала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше турнира команда тоже преуспевает. Подопечные Индзаги уже гарантировали себе выход в плей-офф. Сначала они сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1), а затем победили «Бенфику» (1:0) и «Зальцбург» (2:1 и 1:0).

Несмотря на то что предстоящий матч состоится на стадионе «Альянц», миланцы выглядят фаворитами. Поставить на то, что они не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Пять из восьми последних очных встреч в основное время закончились именно так.

У «нерадзурри» не менее надёжный голкипер, чем у «старой синьоры». Ян Зоммер в этом сезоне принял участие в 16 встречах во всех турнирах, в которых пропустил только восемь мячей. За этот отрезок времени он совершил целых 42 сейва. Есть все основания полагать, что дерби Италии получится нерезультативным.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

«Ювентус» набрал хороший ход, но даже на домашнем стадионе у него крайне мало шансов победить пребывающий на подъёме «Интер». У «змей» надёжнее оборона, а также намного лучше поставлена игра в атаке. Они преуспевают в различных турнирах и демонстрируют гораздо более приятный глазу футбол, чем туринцы.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.