Экспресс на РПЛ с коэффициентом 15.14: Карпин успевает везде, а Гончаренко ждёт провал

«Краснодар» удержит лидерство после матча с «Уралом». Наставник «Ростова» планирует закрепить свой успех в сборной в игре с «Пари НН».

Подходит к завершению 16-й тур РПЛ, и на 26 ноября запланированы четыре встречи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.14 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Урал» — «Краснодар»

«Урал» находится в затруднительном положении, серия поражений в последних матчах говорит о том, что команда испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. Проигрышные результаты в матчах с такими клубами, как «Крылья Советов», «Рубин» и «Ростов» в последних трёх играх, показывают, что екатеринбуржцам не хватает уверенности и стабильности в своей игре.

С другой стороны, «Краснодар» демонстрирует более стабильные результаты, удачно сыграв вничью с «Зенитом» и одержав победу во встрече с «Крыльями Советов». Однако поражение в игре с ЦСКА и ничья с «Балтикой» не позволяют говорить о том, что краснодарцы в полной мере использует свой потенциал.

Прошлые очные встречи команд указывают на преимущество «Краснодара», который чаще побеждал екатеринбуржцев. Учитывая статистику предыдущих встреч и текущую форму команд, делаем прогноз на победу «Краснодара». Ожидается, что матч будет напряжённым, с активной игрой в нападении со стороны «Краснодара» и попытками подопечных Гончаренко реализовать контратаки. В любом случае болельщиков ждёт интересная и динамичная игра, полная борьбы за мяч. На победу «быков» дают 2.15.

Прогноз на матч «Рубин» — «Факел»

Последние игры «Рубина» показывают его способность к стабильности в защите, что подтверждается победами в матчах с «Сочи» и «Уралом» всухую. Несмотря на поражение в игре с «Локомотивом», казанская команда смогла сохранить нули в четырёх из последних пяти матчей. С другой стороны, «Факел» также показывает неплохие результаты, одержав победы во встречах с «Ахматом», «Оренбургом» и «Спартаком», а ничья с ЦСКА свидетельствует о высоком потенциале воронежской команды.

Последний очный матч между клубами завершился победой «Рубина» со счётом 1:0 в этом сезоне, что даёт психологическое преимущество казанской команде. Тем не менее нельзя игнорировать ничейный результат встречи в 2022 году со счётом 4:4, что говорит о возможности обеих команд показывать результативный футбол.

Тем не менее стоит учитывать фактор мотивации, так как каждая команда будет стремиться улучшить свои позиции в таблице. Принимая во внимание текущую форму команд, их последние результаты и историю личных встреч, можно предположить, что матч будет богат на события, но клубы будут равны. Предлагаем поставить на ничью за 3.20.

Прогноз на матч «Ростов» — «Пари НН»

История предыдущих встреч показывает, что борьба между этими клубами всегда напряжённая. Последняя игра между ними завершилась победой «Пари НН» со счётом 1:0, однако преимущество домашнего поля теперь на стороне «Ростова». Последние игры подопечных Карпина показывают, что они находятся в хорошей форме, одержав победу в трёх из пяти матчей во всех турнирах и потерпев лишь одно поражение. «Пари Нижний Новгород» показывает менее убедительные результаты, с тремя поражениями и лишь одной победой на том же отрезке. Это даёт «Ростову» психологическое преимущество и уверенность в своих силах.

Учитывая все эти факторы, включая текущую форму команд, их историю встреч и преимущество домашнего стадиона, можно предположить, что ростовчане имеют все шансы на победу. Предположим, что матч закончится со счётом 2:1 в пользу «Ростова». «Пари Нижний Новгород» определённо попытается оказать сопротивление и, возможно, даже сможет открыть счёт, но домашние стены и более стабильная игра «Ростова» должны помочь ему удержать преимущество до финального свистка. Лучшей ставкой, на наш взгляд, будет тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс на матчи 26 ноября

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Уралом» за 2.15.

Ставка 2: ничья во встрече «Рубин» — «Факел» за 3.20.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Ростов» — «Пари НН» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.15 Х 3.20 Х 2.20 = 15.14.