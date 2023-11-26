«Каролина» — «Коламбус». Орлов испортит Марченко настроение

Бывший игрок «Вашингтона» позаботится о том, чтобы победная серия «Блю Джекетс», насчитывающая два матча, оборвалась на корню.

27 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Каролина» — «Коламбус». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.62. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Коламбус» 27 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Каролина» — «Коламбус» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» (27.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 ноября 2023, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

27 ноября состоится множество интересных встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в городе Роли померяются силами местная «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

В этом сезоне «Каролина» пока что не очень стабильна. Она располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающего шестую строчку «Детройта» составляет столько же, сколько отрыв от идущих следом «Айлендерс» — одно очко.

Впрочем, постепенно «Харрикейнз» набирают ход. В последних 12 матчах они потерпели только четыре поражения. Уступили подопечные Рода Бриндамора сначала «Рейнджерс» (1:2), «Флориде» (2:5) и «Филадельфии» (1:3), а затем «Тампа-Бэй» (2:8).

Три из четырёх встреч «ураганы» проиграли располагающимся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции командам. Ещё в одном матче они уступили «Филадельфии», которая выдала великолепный отрезок в середине ноября. Также «Каролина» трижды побеждала в овертайме. Во всех остальных случаях выиграла в основное время.

Единственное, что плохо — «Харрикейнз» очень много пропускают. Несмотря на старания Антти Раанты и талантливого Петра Кочеткова, в 19 встречах они пропустили 65 шайб. В обороне у «Каролины» настоящий проходной двор. Защитники регулярно допускают много ошибок.

Держатся на плаву «ураганы» за счёт хорошей результативности. В 19 встречах они забросили 64 шайбы. Отдельно хочется выделить бывшего сокомандника Александра Овечкина Дмитрия Орлова и Себастьяна Ахо. Защитник записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач, а нападающий забросил пять шайб и отдал 11 голевых пасов.

У «Коламбуса» дела идут не так здорово, как у «Каролины». Уже не первый год он является одним из главных аутсайдеров лиги. Этот сезон не исключение. «Блю Джекетс» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. У них столько же очков, сколько у занимающей предпоследнее место «Оттавы», но у «Сенаторз» есть целых пять игр в запасе.

В 21 матче подопечные Паскаля Венсана одержали только шесть побед. Также они один раз уступили в серии послематчевых буллитов и трижды в овертайме. Во всех остальных встречах потерпели поражения в основное время. За этот отрезок времени они забросили 60 шайб, что немало, но пропустили на порядок больше — 74.

В позитив можно занести разве что победы в последних двух матчах — с «Чикаго» (7:3) и «Нью-Джерси» (2:1). Ранее «Блю Джекетс» шли на серии из девяти поражений. Во встрече с «Блэкхоукс» сделали результат выступающие за «Коламбус» россияне — Иван Проворов, Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Каждый из них отметился результативными действиями.

Лучше прочих выступил Марченко. В отличие от других, он отметился не только результативной передачей, но и заброшенной шайбой. А вот во встрече с «Дэвилз» главным героем стал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Он совершил 37 сейвов. Голкипер пребывает в отменной форме.

Вот только стараний Мерзликина, как показывает практика, хватает далеко не всегда. Кроме того, голкипер в этом сезоне принял участие уже в 15 матчах. Не ровён час, когда банальная усталость возьмёт своё. Примечательно, что в этом сезоне «Блю Джекетс» ещё не выигрывали больше двух матчей подряд.

Поставить на то, что «Каролина» как минимум не проиграет в основное время в предстоящей встрече и тотал больше 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Четыре из семи последних официальных очных встреч закончились именно так. Ещё в двух «Харрикейнз» выиграли с разгромным счётом — 4:1 и 4:0, но тогда у них был полный порядок в обороне.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Каролина» — «Коламбус» 27 ноября 2023 года

У обеих команд порядок с результативностью, но наблюдаются серьёзные проблемы в защите. Это свидетельствует в пользу большого количества голов. В то же время в победу «Каролины» верится больше. Во-первых, матч состоится на её домашнем стадионе. Во-вторых, у «Коламбуса» хуже комплектация состава и результаты. История очных встреч свидетельствует в пользу большого количества заброшенных шайб и победы «Харрикейнз». Думаем, нечто подобное будет и в этот раз.

Ставка: «Каролина» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.84.