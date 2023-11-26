ЦСКА — «Локомотив». Сергей Фёдоров минимизирует риски

27 ноября состоится матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.29. Шансы ярославцев оценили в 2.70. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 27 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — «Локомотив» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.06, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.70. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.78. Поставить на то, что выиграют матч ярославцы, можно за коэффициент 2.04.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (27.11.2023)

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 27 ноября ЦСКА сыграет с «Локомотивом» на стадионе «ЦСКА Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. Подопечные Сергея Фёдорова выиграли две последние очные встречи у железнодорожников. Сумеют ли ярославцы взять реванш?

Армейцы оперативно преодолели небольшой кризис в начале ноября, во время которого проиграли три встречи подряд. Они уступили «Ладе» (3:4), «Трактору» (0:4) и «Авангарду» (4:6). Дала сбой оборона. Кроме того, слабо выступила вратарская бригада.

Были вполне обоснованные претензии у тренерского штаба ЦСКА к Ивану Федотову. Голкипер в некоторых игровых ситуациях теряет концентрацию. Весьма вероятно, что это отголоски пропуска им минувшего сезона.

Отметим, что наставник красно-синих обращает внимание на игроков из молодёжной команды. Например, предоставляет шанс сыграть на высоком уровне талантливому Дмитрию Гамзину. 20-летний вратарь в последней встрече с минским «Динамо» (4:0) вышел в стартовом составе, отразив 36 бросков и записав в актив первый шат-аут в КХЛ.

Эта встреча стала важным этапом в карьере и для 19-летнего нападающего Кирилла Долженкова. Он сыграл в первом звене ЦСКА вместе с Андреем Светлаковым и Павлом Карнауховым. Звёзды армейцев помогли молодому хоккеисту забросить первую шайбу в КХЛ.

Сочетание опытных лидеров красно-синих и талантливой молодёжи помогло ЦСКА исправить своё положение. Клуб выиграл пять из шести последних встреч. Он победил «Нефтехимик» (2:1), «Амур» (2:1), «Сочи» (3:1), «Северсталь» (3:2), минское «Динамо» (4:0), а уступил в армейском дерби СКА (1:2). Обратим внимание на крепкую оборону — всего семь пропущенных шайб за это время.

После 34 встреч регулярки ЦСКА находится на шестом месте в таблице Западной конференции, записав в актив 40 очков. Главный козырь Сергея Фёдорова — надёжная защита. Армейцы пропустили 74 шайбы, а лучше дела в обороне на Западе обстоят только у «Локомотива» (66).

Ярославцы традиционно считаются мастерами защитных ловушек. Их аккуратная манера игры позволяет свести к минимуму потенциальные угрозы у своих ворот. Тем не менее главный тренер Игорь Никитин постоянно находится в поиске улучшения тактической схемы железнодорожников, и по сравнению с минувшим сезоном они постепенно прибавляют в позиционной атаке.

Например, в последнем матче с «Ладой» хоккеисты «Локомотива» нанесли 50 бросков по воротам, и только самоотверженная игра голкипера тольяттинцев спасла их от разгрома. В итоге железнодорожники дожали соперника в овертайме (2:1 ОТ).

Сергей Фёдоров и Игорь Никитин придерживаются схожих тактических принципов, предпочитая в первую очередь обеспечить безопасность собственных ворот. Это полностью подтверждают результаты последних очных встреч ЦСКА и «Локомотива» — только в одной и пяти игр забито больше трёх голов. Поставим на тотал меньше 3.5 шайбы за коэффициент 2.50.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 27 ноября 2023 года

ЦСКА и «Локомотив» находятся в оптимальной форме. Особенно это касается обороны. В трёх последних встречах регулярки армейцы и железнодорожники пропустили всего четыре гола. Рекомендуем ставку на тотал меньше 3.5 шайбы за 2.50. А вот определить победителя в этой встрече очень сложно. Нас ждёт вязкий хоккей.

Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.50.