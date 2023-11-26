«Аль-Наср» — «Персеполис». Что творит Криштиану Роналду!

В 38-летнем возрасте португалец забил 48 мячей! Пусть в соперниках были не топовые команды, это всё равно нечто невероятное!

27 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Персеполис». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «всемирного клуба» можно с коэффициентом 1.26. Успех «красных» оценён экспертами в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Персеполис» 27 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Персеполис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.79.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Персеполис» (27.11.2023)

В самом разгаре обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. Также близится к завершению групповой этап Лиги чемпионов АФК. 27 ноября состоятся шесть матчей 5-го тура. В одном из них в городе Эр-Рияд местный «Аль-Наср» примет «Персеполис». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Аль-Наср» продолжает вести борьбу за золотые медали чемпионата Саудовской Аравии. Он располагается на второй строчке таблицы Про-Лиги. Лидирует «Аль-Хиляль», но если бы «всемирный клуб» не потерпел поражения в стартовых двух турах первенства, то уже давно стал бы лидером.

В последних 12 встречах в Про-Лиге подопечные Луиша Каштру не потерпели ни одного поражения. Ничья при этом всего одна — с «Абхой» (2:2). За этот период времени команда из Эр-Рияда пропустила только 11 мячей, а забила 38 — больше всех. 15 из них забил Криштиану Роналду. Также он отдал семь результативных передач.

В частности благодаря стараниям 38-летнего португальца «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских чемпионов, а сборная Португалии вышла в финальный раунд Евро-2024, одержав победы во всех 10 встречах группового этапа. Кроме того, во всех четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов АФК «всемирный клуб» одержал результативные победы.

Отметившись дублем в матче последнего тура Про-Лиги с «Аль-Охдудом», Роналду в 10-й раз в карьере достиг отметки в 60 и более результативных действий за календарный год. На счету Криштиану 48 мячей и 13 голевых передач за клуб и национальную команду в 2023-м. Больше него забил только Гарри Кейн (и то всего на один мяч).

Отменное подспорье Роналду составляют Андерсон Талиска и Садио Мане. Бразилец в этом сезоне в составе «всемирного клуба» принял участие в 15 встречах в различных турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Сенегалец, в свою очередь, в 19 играх забил семь мячей и отдал три голевых паса.

У «Персеполиса» в составе нет таких звёздных футболистов, как у «Аль-Насра». Выступают за него преимущественно местные игроки. Уровень развития футбола в Иране не очень велик. Лишь несколько футболистов — Сердар Азмун и Мехди Тареми — сумели выбраться в Европу и заявить о себе.



Впрочем, у «красных» есть неплохие шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов АФК. В четырёх встречах группового этапа турнира они уступили только «Аль-Насру» (0:2). Также «Персеполис» сыграл вничью с «Истиклолом» (1:1), на выезде. Победил он «Аль-Духаиль» (1:0) и «Истиклол» (2:0).

Таким образом, команда из Тегерана расположилась на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «всемирного клуба» составляет столько же, сколько отрыв от идущего следом «Истиклола» — пять очков. Кроме того, неплохо дела у «Персеполиса» обстоят на внутренней арене.

«Красные» занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Ирана. В девяти встречах в первенстве они потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. За этот период времени «Персеполис» забил только 11 мячей, но и пропустил совсем немного — пять голов.

В обороне у клуба из Тегерана игра отлажена просто отлично. В этом сезоне он ни разу не пропустил больше двух мячей за матч. Причём в первой игре с «Аль-Насром» оба гола «красные» пропустили в меньшинстве. Красную карточку получил ведущий полузащитник Милад Сарлак.

Поэтому предлагаем взять 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.76. Для того чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, подопечным Каштру достаточно не проиграть в грядущем матче. Пропускают они тоже очень редко, так что такой вариант для ставки видится наиболее оптимальным.

Также в пользу невысокой результативности свидетельствует то, что Криштиану Роналду в Лиге чемпионов АФК забивает нечасто. В данном турнире он принял участие только в трёх матчах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Прогноз и ставка на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Персеполис» 27 ноября 2023 года

«Аль-Наср» преуспевает во всех турнирах. Он сметает всех на своём пути. На домашнем стадионе у «всемирного клуба» есть все шансы обыграть обладающий гораздо меньшими резервами «Персеполис». Однако первый матч получился нерезультативным, и победила команда из Эр-Рияда только за счёт численного преимущества. Думается, «красные» и в этот раз пропустят немного. В защите они играют очень слаженно. Плюс забивают редко.

Ставка: «Аль-Наср» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.